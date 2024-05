Cecchi Paone: «Voglio provare un’esperienza a tre con mio marito Simone Antolini e una donna». Il momento hot in campagna elettorale

Alessandro Cecchi Paone svela dettagli intimi e affronta una crisi coniugale: il dibattito politico incide sulla vita privata con Simone Antolini.





In una recente apparizione radiofonica a La Zanzara, il 15 maggio, Alessandro Cecchi Paone, noto per il suo impegno nei media e nella politica, ha aperto il suo cuore riguardo la sua vita personale e professionale. Accanto a lui, Simone Antolini, suo marito, con cui condivide non solo la vita ma anche una complessità di sfide dovute alle loro carriere politicamente divergenti.

Durante il programma, Cecchi Paone ha discusso della sua candidatura per gli “Stati Uniti d’Europa”, una lista guidata dall’ex Premier Matteo Renzi, in vista delle elezioni europee di giugno. Questa mossa rappresenta un importante passo nella sua carriera politica, ma porta con sé anche tensioni domestiche.

Il cuore del dibattito si è acceso quando Cecchi Paone ha toccato il tema della sua relazione con Antolini, sottolineando come la campagna elettorale abbia introdotto una certa distanza tra loro. Antolini, attivamente coinvolto nella campagna di Antonio Tajani per Forza Italia, si trova su un fronte politico potenzialmente opposto a quello di Cecchi Paone. Questa divergenza ha portato a quello che Cecchi Paone descrive come il primo vero momento di crisi nel loro matrimonio, sebbene gestibile.

La tensione, però, non sembra intaccare l’amore e la complicità della coppia. Cecchi Paone ha infatti rivelato un desiderio intimo che condivide con il marito: esplorare insieme la sessualità in un threesome con una donna. Questa fantasia, secondo Cecchi Paone, è un modo per celebrare le loro potenziali vittorie politiche e mantenere viva la scintilla nel loro rapporto.

Nonostante le sfide, il legame tra Cecchi Paone e Antolini rimane forte. Sei mesi fa, hanno consolidato il loro amore con un matrimonio celebrato a Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi. Questo evento non solo ha suggellato la loro unione ma ha anche dimostrato la loro determinazione a superare insieme ogni ostacolo.

