Oroscopo Branko domani 24 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Hai davanti a te una giornata davvero ideale per dimenticare il lavoro e gli affari mondani e mettere tutte le tue energie in tutti i tipi di attività che ti rendono felice. Hai davvero bisogno di rilassarti e disconnetterti per molto tempo, quindi questo potrebbe essere il momento più opportuno e le stelle ti incoraggeranno.

Capricorno

Nonostante il vostro segno non sia tra quelli maggiormente associati alla fortuna, oggi riceverete comunque un aiuto o una protezione importanti che vi libereranno da fardelli e preoccupazioni opprimenti. Quell’aiuto verrà dalla famiglia o da uno dei tuoi cari e sentirai che d’ora in poi le cose potranno essere più facili.

Acquario

Potrebbe essere una giornata un po’ difficile per questioni di cuore. Agli occhi di fuori difficilmente ti farai notare e saranno affabili e comunicativi come sempre, invece dentro porti un grande dolore o una grande frustrazione perché in amore la vita ti dà una cosa, ma tu vuoi qualcosa di molto diverso. Dagli tempo e funzionerà da solo.

Pesci

Oggi sarà una giornata ideale per uscire dal proprio ambiente abituale e soprattutto per entrare in contatto con la natura, soprattutto con l’acqua, che sia mare, fiume o lago. Questo ti aiuterà molto a ricostituire la tua energia e purificarti spiritualmente, poiché sei pesantemente carico di problemi, preoccupazioni e ogni tipo di fardello.