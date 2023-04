Don Backy chi è la moglie Liliana Petralia: età, lavoro, figli

Un incontro imperdibile con Don Backy al programma “Oggi è un altro giorno”

La vita sentimentale del cantautore e attore Don Backy

Oggi è un altro giorno, il programma televisivo condotto da Serena Bortone su Rai, offre un appuntamento imperdibile dalle ore 14.00. In questa puntata, si parlerà della vita sentimentale di Don Backy, il celebre cantautore e attore italiano. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata e sulla moglie Liliana Petralia.

Chi è Liliana Petralia, la moglie di Don Backy?

Don Backy, all’anagrafe Aldo Caponi (84 anni ad agosto), è un cantautore, attore e scrittore italiano che ha vissuto una carriera intensa e appassionante. Dopo gli esordi difficili, durante i quali non rinunciò mai alla sua passione per il rock, entrò a far parte del Clan Celentano. La sua carriera è stata costellata da successi, tra cui oltre 20 album in studio e più di 30 singoli. Inoltre, è stato protagonista di numerosi film nel corso degli anni.

Nel 1968, Don Backy sposò Liliana Petralia, un’attrice di successo degli anni ’60. La coppia si incontrò sul set del film “Super rapina a Milano”, scritto dallo stesso Don Backy insieme a Celentano. Quest’anno, festeggeranno il loro 55° anniversario di matrimonio.

Un amore duraturo: il figlio di Don Backy e Liliana Petralia

Nel 1969, un anno dopo il matrimonio, nacque Emiliano, l’unico figlio della coppia. L’amore per il mondo dello spettacolo, sia esso cinema o musica, ha sempre caratterizzato la famiglia. Tuttavia, al momento non si hanno molte informazioni sul figlio: non sappiamo se abbia seguito le orme dei genitori o se si sia dedicato ad altro.

