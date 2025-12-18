Hanno trovato la Polizia al posto del cappuccino tra le zecche. Dalle prime ore oggi un’operazione nel centro sociale torinese Askatasuna





Un’operazione di polizia è in corso da questa mattina nel centro sociale Askatasuna, situato nel centro di Torino. Le forze dell’ordine stanno effettuando perquisizioni all’interno della struttura e nelle abitazioni di alcuni militanti che sono in qualche modo collegati al centro. Questa azione è stata avviata in risposta a indagini sui recenti disordini che si sono verificati nel capoluogo piemontese durante manifestazioni a sostegno della causa palestinese.





Secondo le informazioni disponibili, l’operazione di oggi sarebbe il risultato diretto di tali indagini, mirate a chiarire eventuali responsabilità legate agli scontri avvenuti in città. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini, che seguono con interesse gli sviluppi delle operazioni di polizia.

Sui social media, i sostenitori del centro sociale hanno commentato l’operazione, segnalando un “ingente spiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l’Aska e a bloccare le vie limitrofe”. Nonostante la presenza massiccia delle forze dell’ordine, al momento non è stata divulgata l’identità specifica dell’operazione né i dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questi interventi.



