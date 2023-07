Oroscopo Branko domani 24 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Avrai l’opportunità di implementare nuove procedure in grado di fornire all’azienda in cui lavori grandi benefici economici. Cerca luoghi che ti offrano sicurezza emotiva e fuggi dai rischi che comportano relazioni inaspettate. Scommetti sul noto in questi giorni. Le relazioni con persone più grandi di te sono molto importanti e ciò causerà la comparsa di conflitti. La pazienza sarà il miglior consigliere.

Vergine

Devi affrontare un cambiamento radicale del tuo modo di lavorare e per questo non avrai altra scelta che ricorrere a consulenti che ti indicheranno il modo migliore per farlo. Non lasciarti trasportare dall’entusiasmo e analizza attentamente le offerte che ti vengono proposte, perché le cose potrebbero non essere così belle come vengono dipinte. Guarda la stampa fine. Evita le scommesse, specialmente quelle che pensi di poter vincere facilmente. Se ti perdi qualche dettaglio puoi perdere un sacco di soldi o prendere in giro te stesso.

Bilancia

La relazione in cui sei immerso a volte ti travolge, è consigliabile che tu prenda fiato e rivendichi più del tuo spazio. Ancora più lavoro ti sta arrivando. Sii onesto con te stesso, l’opzione peggiore è ingannarti con false illusioni che ti porteranno solo problemi. Le opportunità appaiono all’orizzonte, approfittane. Una persona che incontrerai oggi sembra essere ciò che in realtà non è. Non fidarti degli estranei, c’è il rischio di essere ingannato o truffe finanziarie.

Scorpione

Prima di esprimere la tua opinione, dovresti ascoltare, perché le cose non sono esattamente come avevi pensato fino ad ora. Dopo il lavoro ti divertirai. Dovresti abbassare un po’ il pistone. Senza trascurare il tuo lavoro, cerca di non superare un numero confortevole di ore lavorative o potresti ammalarti molto presto. Hai bisogno di più ordine nelle tue relazioni sentimentali. Devi scegliere il prima possibile, perché le persone che dipendono dalla tua decisione possono stancarsi di aspettarti.