Oroscopo Branko domani 24 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi sorgerà un problema con un collega professionista, probabilmente perché entrambi credete che l’altro stia invadendo i vostri spazi. La soluzione sarà mettersi d’accordo. Nella tua vita amorosa compaiono ostacoli che sarà difficile per te superare. Se l’amore è forte, alla fine lo supererai. Cambiamenti profondi sul lavoro. In questi giorni avrete la possibilità di riprendere un’amicizia perduta tanti anni fa a causa della distanza e del passare del tempo. Momenti molto romantici oggi.

In questi giorni può realizzarsi uno dei vostri sogni, legato all’acquisto di qualcosa di importante. Inoltre, la relazione amorosa aumenta molto. Probabili attacchi in ambito professionale possono farti perdere soldi. Presta molta attenzione ai tuoi movimenti, se sbagli ne trarranno vantaggio. La tua voglia di intraprendere nuove avventure professionali è supportata dalle stelle, ma dovrai impegnarti molto per riuscirci.

Bilancia

Elementi esterni alla coppia si sono intromessi tra voi ultimamente, o almeno ci provano. Se mantieni la tua unione, il pericolo passerà presto senza danni. Non metterti sulla difensiva troppo velocemente, è un segno di debolezza. Apparirà una persona che metterà in discussione le tue convinzioni. La tua immaginazione a volte ti porta lungo sentieri molto piacevoli, ma devi sapere quando scendere dalla nuvola e mettere i piedi per terra per non cadere.

Scorpione

Il modo migliore per crescere è credere in te stesso, nelle tue possibilità di successo nelle sfide che ti imponi. Per prima cosa dovrai risolvere vecchi conflitti. Se mescoli i tuoi desideri con la realtà diventerai solo più confuso con le tue fantasie. Non esitate a difendere i vostri cari in caso di conflitto. Vivrai momenti davvero speciali in ambito sessuale, ti dedicherai completamente ad una passione che farà molto bene al tuo spirito. Prendere le precauzioni necessarie.