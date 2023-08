Oroscopo Branko domani 25 agosto 2023: Sagittario, capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Alcune persone intorno a te hanno dei doppi di cui non sei consapevole, aspetti nascosti della loro personalità che li rendono avversari di cui tenere conto. Ma le persone intorno a te potrebbero soffrire più di quanto meritano a causa del tuo carattere. Ti sopportano perché ti amano e ti conoscono, ma devi fare più sforzi per migliorare. Avrai una buona occasione per esprimere i tuoi sentimenti alla persona che ami, non lasciartela sfuggire perché oggi potrebbe iniziare una nuova storia nella tua vita.

Le grandi soluzioni di cui hai bisogno verranno dal lavoro, non da sotto le rocce. Mettiti al lavoro e a poco a poco separerai il grano dalla pula. La tua partner sarà troppo permalosa oggi, ma non biasimarla perché il suo nervosismo potrebbe essere causato dal tuo comportamento. Il dialogo è una priorità. Fare la pace, risolvere un malinteso, queste sono le priorità che dovresti darti oggi. Con un piccolo sforzo otterrai grandi miglioramenti nella tua situazione.

Acquario

Giornata molto favorevole, il meteo è perfetto per sfruttare le opportunità che avete a portata di mano. Sarai in grado di concentrarti e fare molti progressi. Nonostante il rapporto di coppia stia attraversando momenti difficili, la situazione non è allarmante. Non pensare alla rottura e concentrati sul rafforzamento dei legami tra voi due. Oggi sarà particolarmente difficile per voi raggiungere impegni reali, il vostro spirito è troppo lontano dalla serenità necessaria per suggellare accordi stabili.

Pesci

Prendi precauzioni estreme affinché non si approprino di ciò che è sempre stato tuo. Se ti fidi e trascuri puoi presto perdere cose a cui tieni molto. Oggi ti apparirà un problema che all’inizio ti sembrerà grande, ma con il passare delle ore si sgonfierà fino a scomparire. Non essere triste. L’armonia della tua vita potrebbe essere rotta in questi giorni se insisti a chiedere a chi ti circonda più di quanto possono dare. Devi essere un po’ più premuroso.