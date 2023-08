Oroscopo Paolo Fox domani 25 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi vi aspetta una giornata più emozionante e ancora una volta vi sentirete più ottimisti e tirerete fuori il vostro lato più positivo, tra l’altro perché avrete buone notizie o emozioni positive in ambito sentimentale o familiare. Questa potrebbe essere la giornata più piacevole della settimana, anche se non sarai esente da difficoltà.

Toro

L’influsso avverso di Saturno vi farà improvvisamente preoccupare per un sacco di cose, di carattere materiale e finanziario, alle quali fino ad ora non avevate quasi dato importanza. All’improvviso, alcuni piccoli problemi o preoccupazioni fugaci ti faranno credere che stia per accadere la rovina o un cambiamento in peggio.

Gemelli

Questa settimana sarà un po’ tesa o difficile per la stragrande maggioranza dei segni, tuttavia, lo stesso non accadrà nel tuo caso, anche ciò che danneggia gli altri potrebbe avvantaggiarti. Se oggi siete già tornati al lavoro passerete una giornata molto positiva oppure intraprenderete una serie di iniziative che daranno ottimi risultati.

Cancro

Una posizione favorevole della Luna vi farà arrivare sogni e illusioni in campo sentimentale, o semplicemente vedrete aprirsi tutta una serie di porte o percorsi che fino ad ora vedevate chiusi, siano essi personali, lavorativi o sociali. È un giorno positivo in cui la tua anima può riposarsi da paure e problemi.