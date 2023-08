Oroscopo Paolo Fox domani 25 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Cerca di mantenere il tuo carattere, come ti ho già segnalato in altre occasioni, che è molto più esplosivo e rabbioso di quanto possa sembrare agli occhi esterni. Marte controllerà il vostro destino in questi giorni e potreste far emergere quel lato aggressivo che generalmente nascondete agli occhi degli altri. Cerca di controllare la tua enorme impazienza.

Capricorno

A poco a poco stai entrando in una fase migliore che nei prossimi mesi metterà sulla tua strada la realizzazione di molti dei tuoi sogni e obiettivi. Anche questa settimana, anche se un po’ conflittuale, riuscirete anche voi a superarla con successo. Ma ciò non ti impedirà di provare una certa malinconia nella parte più intima del tuo essere.

Acquario

I tuoi amici hanno bisogno di te, o di uno di loro in particolare. L’amicizia è una delle cose più importanti per te, a volte più dell’amore, senti addirittura che loro sono la tua vera famiglia. Ma in questo momento gli eventi ti metteranno alla prova e dovrai aiutare una delle persone a te più care.

Pesci

Molte volte diventi per gli altri la stessa mano del destino. Senza che tu te ne renda conto, la vita mette sul tuo cammino persone che stanno attraversando momenti molto difficili e tu sei quella persona gentile che le tira fuori da quella situazione in un modo o nell’altro. E oggi vivrai alcune di queste esperienze.