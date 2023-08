Oroscopo Paolo Fox domani 25 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Una posizione favorevole della Luna vi aiuterà a far emergere il lato più positivo e generoso della vostra personalità e anche a vedere le cose con maggiore ottimismo. I pianeti continueranno a formare aspetti dissonanti, come in questi giorni, però vi sentirete meglio e molti problemi tenderanno a risolversi.

Vergine

Predisposizione all’instabilità emotiva. Oggi le emozioni e i sentimenti potrebbero farti più male che bene e potresti interpretare male qualsiasi incidente che hai con uno dei tuoi cari, o anche qualche speranza segreta che avevi nel profondo del tuo cuore potrebbe non realizzarsi.

Bilancia

Oggi una posizione armoniosa e favorevole della Luna vi ripristinerà la serenità interiore e la pace con voi stessi e con gli altri. È una giornata favorevole soprattutto perché godrete di un grande benessere interiore e, in generale, le cose andranno bene anche per voi sia che siate già tornati al lavoro sia che siate in vacanza.

Scorpione

Dopo un inizio di settimana un po’ difficile, oggi vi aspetta una giornata molto più fruttuosa e nella quale potrete contare su un maggiore aiuto della fortuna, tutto grazie ad un transito lunare favorevole. Una giornata eccellente per viaggiare e socializzare, sia per lavoro che come parte della tua vacanza. Realizzazioni.