Ilary Blasi sfoggia una body chain d’oro da 18 carati: prezzo e dettagli per l’estate

Ilary Blasi pronta per l’estate: sport, tendenze e una nuova passione modaiola. Chiara Ferragni e Ilary Blasi, l’incontro in tribuna al Foro Italico per gli Internazionali di tennis. Foto e sorrisi con i fan.





L’estate si avvicina e Ilary Blasi è già pronta per accogliere la bella stagione con il suo consueto stile impeccabile. Da sempre appassionata di allenamento e sport, la Blasi non teme la prova costume e rimane costantemente aggiornata sulle nuove tendenze. Quest’anno, la showgirl sembra intenzionata a lanciare un nuovo trend: la body chain.

La body chain da 18 carati

Ilary Blasi ha recentemente fatto visita al suo gioielliere di fiducia per farsi saldare in vita una body chain in oro da 18 carati, dal valore di 429 euro. Già la scorsa estate, la Blasi aveva scelto di adornare il suo bacino con una catenina d’oro, attirando l’attenzione degli amanti della moda.

Cosa sono le body chain

Le body chain rappresentano un mix affascinante tra una cintura e un gioiello. Queste catenine avvolgono il punto vita, aggiungendo un tocco di eleganza e sensualità. L’origine di questo accessorio risale alla cultura indiana, dove veniva indossato da danzatrici del ventre e dalle spose, aggiungendo un elemento di fascino e tradizione.

Recentemente, Ilary Blasi è stata vista in compagnia di un’altra icona della moda, Chiara Ferragni, durante gli Internazionali di tennis al Foro Italico. Le due si sono incontrate in tribuna, dove hanno scattato foto e scambiato sorrisi con i fan. Questo incontro ha ulteriormente sottolineato la passione condivisa per la moda e le nuove tendenze da parte di entrambe le celebri personalità.

Oltre alla moda, Ilary Blasi continua a dedicarsi con passione al fitness. La sua routine di allenamento è rigorosa e variegata, comprendendo esercizi di resistenza, cardio e yoga. Questa dedizione le permette di mantenersi in forma e affrontare con sicurezza la prova costume, diventando un’ispirazione per molti.

Con l’estate alle porte, Ilary Blasi sembra determinata a dettare nuovi trend. Oltre alla body chain, la showgirl ha mostrato interesse per altre novità modaiole, come costumi da bagno innovativi e accessori unici. La sua capacità di combinare eleganza e originalità la rende una figura di riferimento nel mondo della moda.

Ilary Blasi è conosciuta non solo per la sua carriera televisiva, ma anche per il suo senso innato dello stile. Ogni sua apparizione pubblica diventa un evento, con outfit studiati nei minimi dettagli e accessori che completano perfettamente il look. La sua influenza nel mondo della moda continua a crescere, consolidandola come una vera e propria icona di stile.

Con la sua attenzione al dettaglio e il suo amore per le nuove tendenze, Ilary Blasi è pronta a brillare anche questa estate. La sua nuova passione per le body chain e la sua dedizione al fitness la rendono una figura di riferimento per chiunque desideri affrontare la bella stagione con stile e sicurezza.