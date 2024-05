Come finisce The Legend of Zorro? Scopri i dettagli della trama, del cast, delle location e finale

Il film del 2005 “The Legend of Zorro”, diretto da Martin Campbell, vede protagonisti Antonio Banderas, Catherine Zeta Jones, Rufus Sewell, Nick Chinlund e Adrián Alonso. È il seguito di “La maschera di Zorro”, ma non ha raggiunto lo stesso successo del primo film. Ecco tutte le informazioni dettagliate su trama, cast e location del film.





The Legend of Zorro trama completa

Nel 1850, i cittadini della California sono chiamati a votare per decidere se unire lo stato agli Stati Uniti. Durante il referendum, un bandito di nome Jacob McGivens ruba la scatola dei voti. Zorro interviene, riuscendo a recuperare i voti, ma McGivens riesce a scappare e a vedere la faccia di Zorro senza maschera, scoprendo la sua identità come don Alejandro Murieta de la Vega.

Tornato a casa, Alejandro è accolto dalla moglie Eléna, che spera che lui rinunci alla sua doppia vita da eroe. Tuttavia, Alejandro non è pronto a lasciare la maschera. Frustrata, Eléna accetta di collaborare con gli agenti Harrigan e Pike della Pinkerton, che conoscono l’identità di Zorro. Questo porta al divorzio tra Alejandro ed Eléna.

Tre mesi dopo, Alejandro è depresso e vive in un hotel. Un suo vecchio amico, frate Felipe, lo convince a partecipare a una festa al vigneto del conte Armand. Qui, Alejandro scopre che Eléna è l’amante di Armand e un’ex compagna di studi del conte. In seguito a una grande esplosione presso la tenuta di Armand, Zorro inizia a sospettare del conte.

The Legend of Zorro cast completo

Ecco il cast completo del film “The Legend of Zorro”:

Antonio Banderas : Zorro/Don Alejandro Murrieta de la Vega

: Zorro/Don Alejandro Murrieta de la Vega Catherine Zeta Jones : Eléna de la Vega

: Eléna de la Vega Rufus Sewell : Conte Armand

: Conte Armand Nick Chinlund : Jacob McGivens

: Jacob McGivens Adrián Alonso : Joaquin de la Vega

: Joaquin de la Vega Julio Oscar Mechoso : Frate Felipe

: Frate Felipe Tony Amendola : Padre Quintero

: Padre Quintero Michael Emerson : Harrigan

: Harrigan Shuler Hensley : Pike

: Pike Leo Burmester : Colonnello Beauregard

: Colonnello Beauregard Alberto Reyes : Frate Ignacio

: Frate Ignacio Gustavo Sánchez Parra : Guillermo Cortez

: Guillermo Cortez Giovanna Zacarías : Blanca Cortez

: Blanca Cortez Pedro Armendàriz Jr. : Governatore Bennet C. Riley

: Governatore Bennet C. Riley Mary Crosby : Moglie del governatore

: Moglie del governatore Pedro Mira : Abraham Lincoln

: Abraham Lincoln Philip Meheux : Lord Dillingham

: Lord Dillingham Raúl Méndez : Ferroq

: Ferroq Mar Carrera: Marie

The Legend of Zorro dove è stato girato

Il film è ambientato nella contea di San Mateo, in California, ma è stato girato principalmente a San Luis Potosí, in Messico. Alcune scene sono state realizzate anche a Wellington, in Nuova Zelanda.

The Legend of Zorro finale

Nella parte finale del film, Alejandro viene catturato dagli agenti della Pinkerton, che rivelano che Eléna lavora per loro. Joaquin, il figlio di Alejandro, riesce a liberare suo padre dalla prigione. Insieme, si recano alla tenuta di Armand dove avviene lo scontro finale.

Armand scopre che Eléna è una spia e rapisce lei e Joaquin. Zorro riesce a salvarli e a sconfiggere Armand, impedendo al treno di distruggere la carrozza del governatore. Alla fine, con Zorro come testimone, il governatore firma l’atto che fa entrare la California negli Stati Uniti come 31esimo stato.

Finale alternativo

Un finale alternativo, incluso nel DVD di “The Legend of Zorro”, mostra Joaquin adulto che indossa il costume di Zorro e cavalca verso il tramonto, seguendo le orme del padre e del nonno materno, Diego de la Vega (interpretato da Anthony Hopkins in “The Mask of Zorro”).

Dove vedere in tv e streaming

Il film “The Legend of Zorro” va in onda stasera su Rete 4 alle ore 21:20. È possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continua a seguire le nostre pubblicazioni. Puoi abbonarti o acquistare un singolo numero a €2,49 dalla nostra app gratuita disponibile per il download.