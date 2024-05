50enni si riuniscono, ma l’incontro finisce in tragedia: uno investe e uccide accidentalmente un amico

Un gruppo di cinquantenni si ritrova per una rimpatriata a Pedaso, nel Fermano, ma la serata si conclude tragicamente quando uno di loro investe e uccide accidentalmente un amico.





Quello che doveva essere un sereno incontro tra amici si è trasformato in un dramma nelle prime ore di sabato. Mentre un uomo cercava di andarsene in auto dopo una discussione con un gruppo di giovani, ha investito e ucciso il suo amico.

La serata era iniziata in modo conviviale con una cena in un ristorante sul lungomare, ma si è trasformata in tragedia quando alcuni del gruppo hanno deciso di proseguire la serata in un bar vicino. Secondo le indagini dei carabinieri, la lite tra i cinquantenni e alcuni giovani presenti nel locale è scaturita da motivi banali, probabilmente battute o prese in giro, degenerando in un alterco verbale.

Mentre i cinquantenni si dirigevano verso le loro auto, i giovani li hanno seguiti. Durante questo frangente, un giovane ha danneggiato il lunotto di un’auto salendo sul cofano, e nel momento in cui il veicolo è partito velocemente, ha colpito due persone. Sul suolo è rimasto senza vita Giampiero Larivera, 54 anni, amico dell’uomo al volante. Quest’ultimo, scappato immediatamente dopo l’incidente, è stato successivamente rintracciato dai carabinieri a casa sua.

Il conducente ha dichiarato alle autorità di non essersi reso conto di aver investito l’amico. Un altro giovane di 24 anni, parte del gruppo dei ragazzi, è stato ferito nell’incidente e trasportato all’ospedale, dove le sue condizioni sono state dichiarate non gravi.

Le indagini sono state supportate da una telecamera di sorveglianza che ha registrato la scena e ha aiutato i carabinieri a ricostruire gli eventi e a rintracciare l’automobilista. Il conducente, ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio, ha raccontato che nella concitazione del momento non aveva realizzato l’accaduto e pensava che Giampiero Larivera si fosse allontanato di qualche metro.

I carabinieri stanno ora cercando di determinare la natura dell’incidente: se si tratta di una tragica fatalità o se c’era l’intenzione di colpire i giovani.