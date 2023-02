Oroscopo Branko domani 25 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Pensaci due volte oggi -o meglio lascialo per domani- se devi firmare un contratto o un documento che ti impegnerà a lungo. Oggi non è il giorno adatto. Buon giorno per rompere con la monotonia, con il convenzionale. Il tuo spirito vuole volare e se lo reprimi qualcosa di importante si romperà dentro di te. Ascolta il tuo cuore. Oggi sentirai di aver bisogno del doppio dello sforzo rispetto agli altri giorni per svolgere lo stesso carico di lavoro. Le tue forze si stanno esaurendo, riposati per il fine settimana.

Toro

Suonare a orecchio, cioè parlare di cose che conosci solo per riferimenti altrui, può trovarti oggi uno spiacevole compromesso. Faresti meglio a stare zitto in tempo. È possibile che oggi ti sorprendi con una nuova, strana sensazione che non avresti mai sospettato. Prova ad analizzarlo e prendi confidenza con esso, è profondo. La chiave per risolvere i problemi con il tuo partner è raggiungere un clima di sincero rispetto e accettazione delle differenze in un ambiente generale di accordo.

Gemelli

Mostrati prudente quando acquisti o fai investimenti, perché le stelle non ti aiuteranno troppo a fare le scelte giuste. Inoltre, non è male per te risparmiare. Oggi non sarà il giorno migliore per mangiare in eccesso. Non andare troppo lontano perché il tuo stomaco non è pronto per troppi sforzi e potresti pentirtene per i prossimi giorni. In questi giorni avrete la possibilità di conquistare la fiducia di una persona che vi interessa molto in ambito sentimentale. È un risultato, ma non saltare troppo lontano.

Cancro

Qualcuno a cui tieni molto ti chiederà qualcosa che troverai impossibile da concedere. Cerca di trovare una via di mezzo tra ciò che ti chiede e ciò che puoi dare. Fai trading con amore. Le dimostrazioni di sostegno da parte dei tuoi parenti ti faranno sentire particolarmente bene oggi. Vorresti che non finisse mai. Divertiti finché dura. Difficilmente ci crederai, ma oggi realizzerai quasi tutto ciò che ti sei prefissato, non importa quanto complicato possa sembrare. Poniti sfide importanti oggi, perché sei sulla buona strada.

Leone

I cambiamenti, il rinnovamento delle tue abitudini vitali senza rinunciare ai tuoi principi serviranno da incentivo. Le nuove arie albergheranno nel tuo spirito nuova voglia di vivere intensamente. Oggi vedete arrivare problemi con i vostri figli. Il modo per risolverli dipenderà dalla reiterazione di essi. Tolleranza se è la prima volta e fermezza se sono già accaduti. L’inevitabile non può essere evitato, giusto? Ebbene, la cosa migliore è affrontarla con energia, senza esitazioni e con lo spirito rivolto al superamento che ti caratterizza. Fidati di più degli amici.

Vergine

Quando si tratta di chiedere, devi farlo con delicatezza e moderazione. Inoltre, devi cercare di restituire immediatamente i favori o ti guadagnerai la reputazione di freeloader sconsiderato. Oggi potrete godere di un piacevole clima familiare, rilassato e molto favorevole alle conversazioni in confidenza. Non esitare ad aprire il tuo cuore se lo fanno anche gli altri. Fate una pausa presto, se possibile, insieme al vostro partner, perché siete entrambi molto stanchi e non avete avuto molto tempo per voi stessi. Una breve vacanza sarebbe perfetta.

Bilancia

Non c’è motivo di discutere tutto il giorno sullo stesso argomento. Chiarisci una volta per tutte la tua posizione e attendi che i fatti ti diano ragione nel tempo senza più inutili litigi. Oggi dovrete perdere nelle liti che inizierete con la vostra compagna, sicuramente perché lei si è caricata di litigi mentre voi siete stati troppo spensierati. Osserva, ascolta e resta in silenzio, questo è il comportamento che è meglio per te oggi, anche se potresti dover morderti la lingua per non denunciare qualcosa che ti sembra ingiusto. Ci sarà tempo.

Scorpione

Cerca di imporre oggi i dettami della ragione su quelli del cuore in un problema di tintura economica. Se vuoi regalare i soldi, fallo, ma non illuderti, perché non li riavrai indietro. Per tutta la giornata sarai testimone di un’ingiustizia e sarai tentato di intervenire. Misura bene quello che fai e non entrare dove non puoi uscire dopo. Non andrà bene per nessuno. Stai per prendere una decisione che sai in anticipo non sarà approvata dalla tua famiglia. Dovresti rimuovere i dubbi e cercare di spiegare le tue intenzioni, ma non arrenderti.

Sagittario

Se gli altri non fanno le cose come vorresti tu, è perché forse non sei riuscito a spiegarti. Cerca di migliorare i canali di comunicazione per evitare fraintendimenti. Hai urgente bisogno di cambiare amici, o almeno cercarne di nuovi, perché con la tua attuale ciurma ti annoi sempre di più. Cerca persone con i tuoi stessi interessi. Devi fare in modo che i tuoi progetti professionali escano dall’anonimato, che vedano la luce il prima possibile in modo che chi compete con te non superi se stesso. Pubblicizza secondo le tue possibilità.

Capricorno

Cerca di mostrarti un po’ più spontaneo di fronte agli altri. La tua tendenza a pianificare tutto e controllare anche la minima reazione o gesto ti fa sembrare troppo freddo. Oggi arriveranno a casa tua importanti novità. Non saranno direttamente per te, ma avranno un’influenza molto positiva sull’atmosfera generale. Potreste andare a festeggiare tutti insieme. Raggiungerai conclusioni molto accurate se cerchi nuovi percorsi nella tua analisi oggi. I vecchi metodi sono sicuri, ma molto lenti. Lasciati trasportare dalla fantasia e dall’audacia.

Acquario

Non lasciarti plasmare dal capriccio, sii te stesso ed evita di segnare sempre la strada che devi seguire. Se non difendi la tua personalità, sarai perso. Buon giorno per fare shopping, se hai le idee chiare su cosa vuoi comprare. Troverai ciò che cerchi a prezzi ragionevoli e anche delle piacevolissime sorprese. Sta arrivando una buona combinazione tra lavoro e viaggio, quindi se devi sacrificare il fine settimana per affrontare un contratto, fallo, perché avrai ragione. Se puoi, accompagna il tuo partner.

Pesci

Oggi un miglioramento sostanziale si materializzerà nella tua casa. Forse una ristrutturazione parziale o l’acquisto di un elemento necessario, che restituirà l’illusione di essere a casa. Non lasciare nelle mani delle passioni le decisioni importanti che ti verranno prese oggi in campo sentimentale. La cosa più consigliabile è che oggi non ti imbarchi in nessuna avventura. Presta un po’ di attenzione alla salute a partire da oggi e per i prossimi giorni, altrimenti i sintomi lievi che hai iniziato a notare si trasformeranno in una malattia.