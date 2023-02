Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 25 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Le tue circostanze professionali saranno alquanto fluttuanti e questo motiverà alcuni ripensamenti. Intravedrai la possibilità di sviluppare la tua impresa che potrebbe portarti una maggiore indipendenza, nonché un aumento dei tuoi profitti. Ti sentirai disposto a correre rischi maggiori.

Toro

Qualsiasi modifica apportata ora sarà favorevole. Sarà tempo di liberarti dai vecchi legami e incoraggiarti a percorrere nuove strade. Il tuo insegnante interiore si risveglierà e ti invierà segnali forti che devi ascoltare e seguire. Se hai un palpito scommetti su di esso.

Gemelli

Sarà un buon momento per rivalutare i tuoi investimenti, decidere quali cambiamenti implementare nelle tue finanze e iniziare a risparmiare per i tuoi piani futuri. E preparatevi perché alla fine della giornata un contatto intimo vi trasporterà oltre le nuvole.

Cancro

Una brezza rinfrescante soffierà nella tua vita, quindi sarà un buon momento per pulire la lavagna, sia nella coppia che in altre relazioni. Quando si tratta di legare sarà meglio sbarazzarsi di vecchi pregiudizi e strutture mentali.

Leone

Penserai a nuove idee per migliorare le tue prestazioni sul lavoro e considererai l’opzione di incorporare nuove tecnologie che facilitino il tuo lavoro. Puoi anche prendere in considerazione la possibilità di cambiare lavoro. Qualcuno ti sorprenderà con una proposta molto ambiziosa.

Vergine

Utilizzerai la tua capacità creativa e otterrai il riconoscimento che meriti per la tua abilità. Nel campo dell’amore sarete più spontanei, agirete liberamente e vi farete strada senza tanta paura di sbagliare. Lascerai quella persona da cui sei così attratto senza parole.

Bilancia

Sarà un giorno favorevole per aumentare il contatto con i tuoi cari ed esprimere quelle cose che non hai osato dire per paura di ferirli. I segreti di famiglia potrebbero venire alla luce e anche se all’inizio potresti essere scioccato, ti sentirai sollevato.

Scorpione

Sarà il momento ideale per aumentare la comunicazione e lo scambio di esperienze. La tua inventiva ti permetterà di dare forma ad alcune delle tue idee più originali con una buona accettazione del tuo ambiente. Aprirai la tua mente ad altri modi di guardare alla vita.

Sagittario

Ti verranno in mente buone idee per ottenere una maggiore autonomia economica e aumentare il tuo reddito. Inoltre, potresti ricevere denaro o un prestito inaspettato da qualcuno nel tuo ambiente professionale. Buon momento per acquistare attrezzature e tecnologia e migliorare le tue prestazioni.

Capricorno

La luna nel tuo segno inaugurerà un periodo di grande rinnovamento. Sarà tempo di seminare pensando al futuro perché ciò che proietti ora avrà grandi possibilità di crescere e svilupparsi. Ma sarà importante modernizzare ed espandere il vostro raggio di influenza.

Acquario

Ora i valori spirituali conteranno più dei valori materiali. Guarderai indietro per risolvere i problemi in sospeso, saldare i debiti karmici e correggere vecchi errori. Le tue facoltà percettive e l’attrazione per i fenomeni metafisici ed extrasensoriali aumenteranno.

Pesci

La tua vita sociale sarà rinnovata e genererai nuovi progetti insieme a un gruppo di persone. Sentirai che lo scambio di idee ti aggiorna e ti rinnova. Sarà importante che ti relazioni perché le opportunità andranno di pari passo con i contatti sociali.