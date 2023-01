Oroscopo Branko domani 26 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Combatti la negatività essendo positivo. Si dice che c’è forza nell’unità e il mondo ha bisogno di te per lottare per le ingiustizie commesse da coloro che non danno valore alla vita. Dai tanto o poco quanto hai. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati 7, 21, 34.

TORO

La tua mente è molto attiva nell’eseguire piani per il futuro. Fai attenzione a quell’impulsività che hai sviluppato ultimamente. Pensa attentamente a quello che stai per dire e poi esprimilo. Inizia sempre dal punto in cui nessuno è offeso dalla tua franchezza. Chiave del giorno: Impulso. Numeri fortunati 6, 30, 39.

GEMELLI

Anche se i tempi potrebbero non essere dei migliori per te, sei a galla e in procinto di essere coinvolto in nuovi progetti che ti lasceranno ottimi guadagni finanziari. Il tuo partner potrebbe prosciugare la tua riserva finanziaria, quindi senza litigare, è imperativo che tu lo controlli. Chiave del giorno: Fermezza. Numeri fortunati 21, 27, 41.

CANCRO

Amore e perdono vanno di pari passo. Quella persona che ti manca tanto ti porta nel cuore. Rilassati e risolvi gradualmente quei conflitti emotivi che porti dentro di te. La tua situazione economica migliora poiché con l’energia positiva della luna il denaro inizia a fluire. Chiave del giorno: Vent. Numeri fortunati 9, 13, 57.

LEONE

Durante la settimana il vostro spirito romantico si esalta. Cogli l’occasione per riceverlo profumandoti, mettendo fiori nel tuo ambiente, musica soffusa e incenso. Metti il ​​tuo granello di sabbia per creare un mondo migliore facendo beneficenza. Chiave del giorno: Tolleranza. Numeri fortunati: 15, 23, 53.

VERGINE

L’energia delle stelle ti incoraggia a trascorrere più tempo nella tua casa decorando, dipingendo, cambiando, riparando. La famiglia e gli amici vengono alla ribalta. Diventerai un host esperto. Se hai un partner, condividerai di più con la tua famiglia, rafforzando i legami affettivi. Chiave del giorno: Riconciliazione. Numeri fortunati 19, 36, 59.

BILANCIA

La vita ti aspetta, agisci, esci, fatti vedere e condividi il tuo amore con tutti. Molte cose nuove entrano nella tua vita. Sii aperto al cambiamento e approfitta di ogni opportunità per metterti in mostra e lasciare la tua migliore impressione sugli altri. Chiave del giorno: Riconoscimento. Numeri fortunati 2, 34, 44.

SCORPIONE

Devi esercitarti e imparare a dire di no, soprattutto quando ti trovi carico di responsabilità o lavori che devi fare in poco tempo. Quello che inizi ti darà ottimi risultati ma devi organizzarti per evitare di cadere in periodi di stress. Chiave del giorno: Sfide. Numeri fortunati 7, 30, 60.

SAGITTARIO

Fai un respiro profondo e apprezza tutte le benedizioni che ti vengono riversate. Le cose sono state un po’ difficili ultimamente, ma hai acquisito esperienza e saggezza e sei anche cresciuto come essere spirituale. Nuove speranze rinascono con questa luna nuova. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati 6, 27, 53.

CAPRICORNO

Semplifica la tua vita. Molte delle cose di cui ti lamenti possono essere curate o non sono così negative come immagini. Cambia il colore del vetro con cui li guardi. Sfrutta l’energia astrale per tagliarti i capelli, seminare, buttare o regalare il vecchio e fare spazio al nuovo. Chiave del giorno: sanità mentale. Numeri fortunati 18, 25, 50.

ACQUARIO

Cambia qualsiasi atteggiamento disfattista poiché ora sei sulla buona strada per iniziare un nuovo ciclo nella tua vita, con un nuovo lavoro o una nuova attività. Attenzione ai messaggi, a quelle piccole “coincidenze”. Cerca un sostegno che troverai nel tuo nucleo familiare. Chiave del giorno: Resistenza. Numeri fortunati 16, 22, 57.

PESCI

Ora niente può fermarti poiché acquisirai fiducia in te stesso, in ciò che sei capace di fare. Una nuova carriera potrebbe essere all’ordine del giorno per te. Si entra in un periodo di recupero fisico ed emotivo. Stai cominciando a vedere i frutti del tuo lavoro. Chiave del giorno: Valore. Numeri fortunati 9, 21, 53.