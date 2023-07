Oroscopo Branko domani 26 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Il vostro rapporto sentimentale è molto solido e resisterà a tutti i colpi del destino, almeno per ora. Non devi pensare a rotture o cose del genere. L’esperienza che ti manca può farti cadere in errori importanti di questi tempi. Cerca il supporto di una persona anziana che può aiutarti molto. Appare una persona che tende a mettere in discussione la tua autorità per sistema e in ogni momento. Non sarai in grado di scappare da un confronto diretto e spiacevole con lei.

Ripulire la tua economia dipende da una pianificazione più dettagliata del rapporto tra le tue entrate e i tuoi investimenti. Potrebbe essere necessario reindirizzare il budget. Cerca di non ammettere sotto la tua responsabilità lavori per i quali non sei preparato. Dire di no sarà l’opzione migliore, anche se per te è difficile accettare i tuoi limiti. Buon momento per comprare o vendere o per avviare attività commerciali. Lo stesso non vale per gli investimenti rischiosi, come il mercato azionario.

Gemelli

La tua famiglia diventa la tua priorità principale, a causa di un problema che ha a che fare con la salute. Al lavoro, cambia senza troppa profondità. La tua sensibilità e le tue emozioni stanno attraversando un momento critico. Questo è un giorno ideale per trascorrere più tempo possibile con il tuo partner, ti divertirai molto. La tua mente è particolarmente ricettiva in questi giorni con le proposte che ti arrivano dall’estero. Attenzione, perché qualcuno può approfittarne.

Cancro

L’agilità mentale sarà la tua alleata oggi, supererai facilmente gli altri. Che le occupazioni non facciano dimenticare un impegno acquisito. Anche se ritieni che le tue pretese siano eccessive, non esitare a sollevarle con chi ha il potere di aiutarti, perché potrebbe aspettare un tuo passo per sostenerti. L’insicurezza ti dominerà nelle questioni di cuore. La mancanza di decisione può farti precipitare nella sofferenza, quindi cerca di chiarirti prendendoti il ​​​​tuo tempo.