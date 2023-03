Oroscopo Branko domani 27 marzo 2023: assurde previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi: questa giornata sarà un po’ tesa, poiché avrai diversi ostacoli. Non essere impaziente e continua a lottare per i tuoi obiettivi. Amore: avrai più appetito sessuale e sarà benefico per le tue relazioni. Attento a non lasciarti trasportare solo dal tuo istinto. Ricchezza: dovrai imparare a controllare i tuoi interessi monetari. Se spendi senza controllo te ne pentirai quando vedrai i tuoi conti. Benessere: dovrai monitorare meglio tutto ciò che riguarda la tua salute. Fare controlli di routine eviterà lunghi trattamenti.

Toro

Oggi: mostri più volontà del solito e domini chiaramente la situazione. Se ti piace la libertà di azione, la tua vera personalità apparirà. Amore: la tua vita affettiva è triste per te in questo momento. Potrebbe essere una delusione d’amore. Non disperare, passerà. Ricchezza: ritardi in una questione monetaria. Un ottimo momento per far conoscere te stesso e le tue idee. Benessere: quando conosci la realtà, non cercare di eluderla e spera che tutto si risolva da solo. Affronta i tuoi problemi una volta e vedrai che tutto è più semplice.

Gemelli

Oggi: Forza e debolezza si alternano per periodi, fai attenzione perché qualsiasi tipo di conflitto o minaccia può costituire un freno ai tuoi progetti. Amore: frustrazioni in vista. Non sai molto bene quale sia la situazione attuale della tua vita di coppia e dubiti troppo dell’amore. Ricchezza: pensa bene e a lungo prima di essere coinvolto in un rischio finanziario. Oggi le stelle non sono a tuo favore. Benessere: oggi l’ispirazione ti catturerà ovunque la trovi. La meditazione ti aiuterà a rimanere in pista, equilibrato e felice.

Cancro

Oggi: Niente sarà facile in questa fase. I tuoi legami si complicano, le tue reazioni diventano piuttosto violente. Fa appello alla tranquillità. Amore: hai lasciato dubbi e gelosia nei confronti del tuo partner. Anche in questo caso vivranno momenti speciali, senza problemi. Ricchezza: Nessun problema con chi comanda. Mantieni un profilo basso e metti in chiaro che stai facendo lo sforzo di negoziare. Benessere: non muoverti alla cieca, le informazioni saranno la base del tuo successo. Devi analizzare ciò che sei disposto a sacrificare per averlo.