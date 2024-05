Una Nessuna Centomila dove vederlo in diretta tv e streaming? Scaletta 4 e 5 maggio 2024

Una Nessuna Centomila dove vederlo in diretta tv

All’Arena di Verona, il grande spettacolo della musica e della solidarietà prende vita con “Una Nessuna Centomila”. Questo evento notevole ha attirato grandi nomi della musica italiana come Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma, e molti altri. Questi artisti di spicco si sono uniti sul palco per un obiettivo comune: raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulla violenza di genere. Il famoso presentatore Amadeus ha condotto l’evento, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel supportare cause importanti. Dove vedere





Una Nessuna Centomila scaletta 4 e 5 maggio 2024

La Fondazione Una Nessuna Centomila, nata dalle ceneri dell’evento live del 2022, continua a lavorare incessantemente per sostenere i centri antiviolenza e promuovere iniziative volte alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. Questo impegno dimostra come la musica possa diventare un potente veicolo di cambiamento sociale e come eventi di questo calibro possano avere un impatto duraturo sulla società.

Concerto Una Nessuna Centomila dove vederlo in tv

La lineup del 4 e 5 maggio 2024 vede confermate presenze illustri nel panorama musicale italiano, tra cui Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Ornella Vanoni, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, oltre agli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo. La diversità degli artisti riflette l’ampiezza e la varietà del sostegno che questa causa sta ricevendo.

Per chi desidera vedere il concerto, “Una Nessuna Centomila” non sarà trasmesso in diretta TV. Tuttavia, i fan potranno godersi un riassunto delle due serate mercoledì 8 maggio 2024 in prima serata su Rai 1. Inoltre, nei giorni dell’evento, il 4 e 5 maggio dalle ore 21, Rai Radio 2 offrirà un racconto esclusivo del backstage. Questo darà agli spettatori un’ulteriore opportunità di connettersi con l’evento, anche attraverso la pubblicazione di vari momenti sui social media, permettendo a tutti di partecipare virtualmente e di sentirsi parte di questa importante iniziativa.