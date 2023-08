Oroscopo Branko domani 28 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Alcuni atteggiamenti di una persona cara ti disturberanno in modo particolare, a causa della loro arbitrarietà e ingiustizia. In ogni caso cerca di non arrivare dove non sei chiamato. Se stai pensando di condividere un appartamento valuta attentamente non solo i vantaggi economici ma anche i sacrifici che ciò comporterà. Rendi chiare le regole. Se porti la disciplina ai suoi estremi termini, trasformerai solo la paura in indifferenza o addirittura in odio. Cerca di essere un po’ più flessibile e comprensivo.

Capricorno

Se opti per un atteggiamento amichevole, otterrai risultati migliori rispetto al ricorso al confronto. Non cedere però alle tue posizioni più elementari. Alcune delle opportunità che aspettavi da tempo stanno per arrivare. Cerca di non farti prendere con la testa da altre questioni. Fino a quando non supererai la crisi emotiva in cui sei immerso, non riuscirai a far sì che le cose ti vadano bene in campo sentimentale.

Acquario

Qualsiasi allergia può colpirti in questi giorni in modo particolare, non sarà grave, ma ti manterrà in una situazione delicata quando si tratterà di stare al passo con gli altri. Una giornata propizia per lo studio, perché la tua mente assorbirà come una spugna tutta la conoscenza che le fornirai. Sistematizza il tuo lavoro per sfruttare la serie di vittorie consecutive. Qualcuno con cui hai poca confidenza farà un commento che ti farà riflettere. Potrei aver centrato il punto in relazione a uno dei tuoi errori più frequenti.

Pesci

Il vostro corpo comincia a notare sempre più velocemente gli eccessi a cui lo sottoponete, cercate di limitare un po’ la durata e l’intensità dei festeggiamenti. Ci si aspetta un cambiamento nell’atteggiamento nei tuoi confronti da una persona che fino ad ora non era affatto d’accordo con i tuoi progetti. Accoglilo senza alcun rancore. La vostra economia continuerà sulla strada giusta, con un reddito che, pur non crescendo molto, si manterrà su livelli più che accettabili. Cogli l’opportunità di investire.