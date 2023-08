Oroscopo Branko domani 28 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Tenderai ad uscire dai limiti troppo velocemente. Cerca di mantenere un atteggiamento moderato, eviterai problemi e confronti personali di cui non hai bisogno. La vittoria o la perdita di un’opportunità di lavoro dipenderà dalla tua puntualità. Non ritardare ingiustificatamente e arrivare puntuale ai tuoi appuntamenti. È un buon inizio. Le responsabilità continuano ad accumularsi e a ricadere su di te all’improvviso, e la tua capacità di assimilarle sta cominciando a diminuire. Prova a scaricare lavori.

Vergine

Incontrerai una persona troppo ostentata, il cui atteggiamento può trarre in inganno. Non fidatevi e aspettate ancora un po’ per dare un giudizio di valore definitivo. Gli alberi non ti lasciano vedere la foresta. Prova a guardare un po’ in alto, a mettere da parte i piccoli problemi e a concentrarti su questioni più strutturali e rilevanti. Se non migliori le tue abitudini alimentari il prima possibile e con le buone, arriverà il giorno in cui dovrai farlo con le cattive e dall’oggi al domani.

Bilancia

L’imprudenza può portarti a commettere un errore di cui potrai pentirti molto, soprattutto con dispositivi di una certa sofisticatezza. Se non hai il controllo, chiedi aiuto. Oggi il clima sul lavoro migliorerà molto. Tra i compagni si tenderà a dimenticare i problemi passati e tornerà il tono di complicità che esisteva in passato. Quando la giornata finisce, rivedi le cose che hai fatto e quelle che non hai fatto, perché è molto probabile che tu abbia dimenticato qualcosa di importante. Sarai comunque puntuale.

Scorpione

Le richieste del tuo partner diventano troppo pesanti e minacciano di erodere la relazione. Non esitate a esprimere le vostre preoccupazioni ora che avete tempo. Attiva i problemi che avevi parcheggiato al lavoro perché non era il momento giusto. Inoltre, è tempo di pretendere ciò che è tuo e di opporsi alle ingiustizie. Sottoscrivere il sacrificio come stile di vita non sempre dà i risultati desiderati. In questi giorni sentirai che gli sforzi che stai facendo non vengono apprezzati.