Oroscopo Branko domani 28 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La tua capacità di convincere le persone può essere un’arma a doppio taglio oggi. Se le cose vanno male, tutti guarderanno dalla tua parte e ti riterranno responsabile. Alcuni timori ti impediranno di agire liberamente oggi in una questione legata all’economia. Sbarazzati dei complessi e dei rispetti incompresi, perché sono i tuoi soldi. Oggi ti ritroverai con una totale mancanza di criteri per affrontare un grave problema legato al lavoro. Invece di improvvisare, prenditi del tempo per analizzarlo.

Se oggi devi apparire in pubblico, prenditi cura della tua immagine, può essere molto importante per convincere alcune delle persone che ti guarderanno e ti ascolteranno. Amicizia e affari saranno oggi concetti inseparabili. Devi cercare la redditività economica della giornata per mano di un amico o anche di un parente molto stretto. Parlare, parlare e parlare può solo portarti complicazioni. Misura le tue parole e, senza tacere su ciò che hai da dire, non aggiungere verbosità confusa o il tuo messaggio andrà perso.

Gemelli

La tua salute è un po’ delicata. Devi stare particolarmente attento con il raffreddore. La debolezza generale ti rende più adatto a stare a casa con un libro. Prova a giocare con calma in una situazione che metterà alla prova il tuo intero sistema di valori. Troverai contraddizioni tra i tuoi interessi e questo ti sconcerterà.

Cancro

Attività rilassate che permettono di riposare lo spirito e anche il corpo vi fanno comodo. Non lasciarti coinvolgere in progetti che richiedono sforzi esagerati, fisici o mentali. I limiti che ti sei posto sono eccessivamente rigidi. Anche senza eliminarli del tutto, date loro un po’ più di flessibilità in certe occasioni. Se hai qualcosa per cui ringraziare un amico, non tardare a farlo. Lo aspetta, perché ha bisogno di sentire il tuo affetto. Basterà un dettaglio o qualche parola giusta.