Belen sulla lite con il benzinaio: “Non rispetta le donne, facile riprendere solo ciò che conviene”





La recente lite tra Belen Rodriguez e un benzinaio in Sardegna continua a far discutere sui social e nelle cronache di gossip. Il video dell’episodio, in cui la conduttrice risponde in modo brusco all’uomo, è diventato virale, attirando una valanga di commenti critici. La showgirl ha deciso di replicare pubblicamente alle accuse, spiegando il contesto e le ragioni dietro la sua reazione.





L’incidente è avvenuto durante le vacanze di Belen Rodriguez in Costa Smeralda. Come mostrato nel video circolato online, l’uomo le aveva chiesto perché avesse spostato un birillo che bloccava l’accesso a una strada. La risposta della conduttrice, “Perché lei mi sta sul cao”, ha scatenato una discussione accesa, con il benzinaio che ha ribattuto: “Anche lei mi sta sul cao”. La scena ha generato un dibattito acceso sui social, dove molti utenti hanno criticato il comportamento della showgirl, accusandola di essere maleducata e arrogante.

Di fronte alle critiche, Belen Rodriguez ha scelto di rispondere direttamente attraverso i suoi profili social. Nei commenti su Instagram, ha spiegato di aver avuto validi motivi per reagire in quel modo: “Non sapete cosa è successo. Quindi per favore lasciatemi stare”. Ha poi aggiunto che l’uomo in questione avrebbe una cattiva reputazione per il suo atteggiamento nei confronti delle donne: “Perché lo sanno tutti come tratta chiunque, non tratta bene le donne ed è famoso per questo”.

La conduttrice ha sottolineato che la sua reazione è stata dettata da un trattamento che considera irrispettoso. “Se mi inca**o ho le mie motivazioni! E tu non le sai! Facile registrare momenti che convengono e metterli su Instagram per massacrare una donna!”, ha scritto nei commenti, criticando chi ha diffuso il video senza considerare il contesto completo dell’accaduto.

La vicenda ha continuato ad alimentare il dibattito online, con molti utenti che hanno espresso opinioni contrastanti. Alcuni hanno difeso Belen Rodriguez, sostenendo che la sua reazione fosse comprensibile se si fosse sentita trattata male. Altri, invece, hanno ribadito che il rispetto delle regole dovrebbe valere per tutti, indipendentemente dalla fama o dal contesto. Tra i commenti, una donna ha scritto: “Belen ti adoro ma le regole valgono per tutti, anche meno”. La showgirl ha risposto cercando di chiudere la questione: “Non ne hai idea, io sono serenissima”.

La lite alla pompa di benzina non è stata l’unico episodio discusso durante le vacanze della conduttrice in Sardegna, ma certamente è quello che ha attirato maggior attenzione mediatica. L’episodio solleva anche il tema della privacy e dell’uso dei social media, con Belen Rodriguez che ha criticato la diffusione di clip parziali per alimentare polemiche. “Un signore ma per favore! Io se mi trattano male rispondo sia il benzinaio, Obama! Qua tutti bravi! Voglio vedere se nessuno ha mai mandato a fare in cuo qualcuno! I preti siete, ma per favore!”*, ha scritto in risposta alle critiche.



