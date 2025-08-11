Loredana Bertè e Renato Zero, pace dopo 20 anni: l’abbraccio emoziona il pubblico





La lunga e complicata amicizia tra Loredana Bertè e Renato Zero ha finalmente trovato un lieto fine. Dopo anni di incomprensioni e silenzi, i due artisti hanno deciso di mettere da parte le divergenze e di siglare una pace pubblica durante un evento speciale. Questo momento emozionante si è svolto il 10 agosto a La Spezia, sul palco di Piazza Europa, dove Bertè ha fatto tappa con il suo tour “50 anni da ribelle”.





La riconciliazione è avvenuta in un contesto particolarmente simbolico. Mentre le note della canzone “Una stupida scusa” risuonavano, Renato Zero ha fatto il suo ingresso sul palco, sorprendendo il pubblico e la stessa cantante. Avvicinandosi al microfono, ha voluto rendere omaggio alla collega con parole che hanno toccato tutti i presenti: “Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita”. A queste dichiarazioni ha fatto seguito un momento di grande intensità emotiva, culminato in un lungo abbraccio tra i due e un bacio affettuoso da parte di Bertè, accompagnato dalle ovazioni del pubblico.

La rottura tra i due, che erano stati legati da una profonda amicizia per molti anni, aveva lasciato un segno evidente nella vita di entrambi. Loredana Bertè, in passato, aveva più volte espresso il suo dolore per l’allontanamento da Zero, definendolo una perdita significativa. Le tensioni erano nate da questioni legate a diritti musicali e divergenze artistiche. Secondo quanto dichiarato dalla cantante in diverse interviste, il conflitto aveva avuto origine durante la collaborazione per un nuovo album. Bertè aveva accusato Zero di averle sottratto alcuni diritti sulle canzoni scritte negli studi di Fonopoli, il progetto musicale ideato dal cantante che non fu mai completato.

In una dichiarazione rilasciata nel 1996, Bertè aveva raccontato: “Due mesi sono stata ‘sequestrata’ a casa di Renato a Roma. Studio suo, fonico suo, ma le canzoni sono mie. Quindi a un certo punto, quando non si riusciva più a parlare, siamo stati costretti a urlare. Renato non capisce di rock e l’ho dovuto denunciare perché io non posso lavorare per colpa di Renato ed è una situazione gravissima.” Queste parole avevano evidenziato la profondità del conflitto e la difficoltà nel trovare un punto di incontro.

Nonostante le tensioni del passato, Loredana Bertè non aveva mai nascosto quanto le mancasse l’amicizia con Zero. Durante un’intervista alla trasmissione “Belve” condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, la cantante aveva ribadito il desiderio di ritrovare quel legame speciale: “Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto.” Dall’altra parte, anche Renato Zero, pur con toni più sarcastici, aveva fatto riferimento alla collega, affermando che da quando non si frequentavano più lei era migliorata. Tuttavia, questo commento sembrava celare una certa amarezza per la distanza che si era creata tra loro.

La pace siglata sul palco a La Spezia rappresenta dunque un momento significativo per entrambi gli artisti e per i loro fan. La scelta di riconciliarsi in pubblico dimostra la volontà di lasciarsi alle spalle le incomprensioni e di celebrare insieme il valore della loro amicizia e delle esperienze condivise. Il gesto di Renato Zero, che ha deciso di presentarsi personalmente per omaggiare la collega, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico presente e ha segnato una svolta importante nella loro relazione.



