Oroscopo Branko domani 28 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Preoccupazioni o preoccupazioni familiari che saranno accresciute anche da un influsso avverso del pianeta Saturno sul cielo, che durerà questi ultimi giorni del mese. Cerca di essere tollerante e non entrare in discussioni o conflitti con i tuoi cari, perché potrebbero raggiungere una dimensione maggiore di quella che desideri.

Vergine

Non lasciarti trasportare dal lato oscuro della tua personalità. Alcuni conflitti familiari o cattive notizie potrebbero innescare una crisi o assumere una dimensione più ampia di quanto dovrebbe. In realtà sarà solo una battuta d’arresto temporanea e non dovresti dargli più importanza di quanta ne abbia. Sarà un weekend un po’ difficile.

Bilancia

Generalmente quando arriva un fine settimana si tende a fare quello che si vuole o si è programmato, ma questa volta non sarà possibile, o almeno non sarà così facile. Tutta una serie di imprevisti e problemi familiari, o magari legati anche al lavoro, vi costringeranno a prestarvi attenzione.

Scorpione

Questo fine settimana il severo pianeta Saturno regnerà sui nostri destini e in generale le cose non saranno facili. Dovresti fare uno sforzo per essere cauto o prudente, perché se prendi qualche iniziativa importante oggi o domani e hai intenzione di farlo, è molto probabile che non funzionerà per te o ti causerà un grande sforzo.