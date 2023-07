Oroscopo Branko domani 29 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Le innovazioni che si verificano sul posto di lavoro ti porteranno sull’orlo di un esaurimento nervoso, ma una volta superato vedrai molti vantaggi. Dovresti essere un po’ più pratico, soprattutto quando fai la spesa. Guardati un po’ intorno e vedrai che non hai davvero bisogno di quasi tutto quello che compri. Devi stare molto attento quando si tratta di mostrare i tuoi sentimenti verso la persona che ami. Non vuoi spaventarla essendo troppo diretto.

Devi abituarti a prendere decisioni al momento giusto. Né frettolosamente né sempre lasciandoli per dopo. Non è facile, ma non hai altra scelta. Molto meglio che cercare di indovinare cosa pensano gli altri è chiederlo apertamente, anche se con tono rispettoso. Tutto il resto sono biglietti per andare male. Hai bisogno di un cambiamento radicale nella tua vita. Analizza attentamente questo problema e non esitare a mettere in atto i meccanismi che ti porteranno in quella direzione.

Gemelli

Le idee che i tuoi collaboratori ti propongono oggi non saranno così inverosimili come potrebbe sembrare a prima vista. Prenditi del tempo per studiarli. Essere cauti è molto positivo, ma se esageri scoprirai che è troppo difficile per te prendere decisioni e portare avanti le tue iniziative principali. Ogni opportunità che ti si presenta per avvicinarti all’amore deve essere accolta nel tuo cuore. Hai bisogno di una persona con cui condividere.

Cancro

Oggi riconoscerete un grande successo in una performance del passato. Questa esperienza rinnoverà la tua fiducia in te stesso e ti incoraggerà a proseguire sulla strada che hai intrapreso. Accettare i propri limiti, elencare i propri punti deboli ti aiuterà a migliorare. Ignorarli ti farà solo ripetere i tuoi errori più e più volte, per puro orgoglio. Se hai bisogno di cambiare casa, cerca un investimento a lungo termine nelle tue immediate vicinanze. Se l’occasione è buona e puoi coglierla, non fermarti per timori infondati.