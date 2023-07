Oroscopo Branko domani 29 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La tua capacità lavorativa è ridotta dalla tua debolezza fisica. Hai bisogno di riposare più di quanto pensi. Se continui a forzare la macchina, deraglia. Per vincere la timidezza non c’è niente di meglio che raccontare le proprie virtù, che non sono poche. L’autostima ti lancerà dove vuoi andare. Le circostanze ultimamente hanno inasprito il tuo carattere, ma devi sforzarti di tornare alla tua natura affabile. Lo capirai, le cose andranno meglio.

Vergine

Sebbene non ti manchino le idee, la maggior parte di esse si perde per mancanza di specificità. Prenditi il ​​​​tempo e il lavoro per eseguirne uno qualsiasi. Le stelle ti consigliano di chiudere una relazione che sta prendendo più tempo di quanto meriti e che non sta apportando alcun contributo positivo alla tua esistenza. Hai bisogno di una via di fuga dalla tua vita stressata. Cerca un’attività collettiva e rilassata che occupi il tuo tempo libero. Se fai anche attività fisica, meglio.

Bilancia

Devi accettare le cose come vengono, metterti di fronte alle circostanze servirà solo a farti incazzare senza risultati molto positivi. La convivenza diventa sempre più difficile sul lavoro a causa delle difficoltà temporanee che stai attraversando. La soluzione non è la critica ma il sostegno reciproco. Il comportamento del tuo partner ti sembrerà strano oggi, potrebbero cercare di attirare la tua attenzione con tutti i mezzi. Parlare sarà la soluzione migliore.

Scorpione

La tua capacità di assimilare nuovi lavori è in aumento, quindi non aver paura di accettare incarichi oggi, purché siano sufficientemente pagati. Un’opportunità di carriera che sembrava esserti sfuggita sta tornando con nuove funzionalità che potrebbero darti alcune opzioni molto preziose. Oggi sarà una dura giornata di trattative, stai all’erta, perché potresti perdere la calma, e questo sarebbe fatale per i tuoi interessi. Prepara l’incontro molto prima.