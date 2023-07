Oroscopo Branko domani 29 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Si presenta la possibilità di aumentare la tua quota di influenza nel mezzo in cui ti muovi, ma sarà a costo di sacrificare alcune amicizie.Ne vale la pena? Un atteggiamento più comprensivo nei confronti del tuo partner renderà molto più facile per loro superare i momenti difficili che stanno attraversando. Mostragli il tuo sostegno. Il tuo umore tende a deprimersi a causa della mancanza di risultati nelle tue scommesse emotive. Concedi un po’ più di tempo alla volta, quei risultati arriveranno.

Capricorno

Se è qualcosa che si ripete, non esitare a dire a un partner che certi comportamenti ti infastidiscono. In questo modo eviterai di accumulare un rancore di cui non potrai mai liberarti. Di tanto in tanto, non fa male infrangere le norme sociali e dare gioia al tuo corpo, anche se assicurati che non debba pagare per questo il giorno successivo. Cerca di capire la posizione di una persona che è sempre stata degna di fiducia e che in questi giorni si è allontanata da te per motivi circostanziati.

Acquario

La competizione sarà per voi oggi una sfida molto importante, e da essa otterrete importanti dosi di adrenalina. Ma, se necessario, bisogna anche saper perdere. Sei troppo influenzato da una persona che non ti si addice affatto. Difendi la tua personalità e liberati dalle pressioni che subisci. Essere sempre in continua vendetta rende le tue debolezze molto più visibili. Seleziona i tuoi combattimenti, non colpire tutto ciò che si muove.

Pesci

Non cedere oggi alle stravaganti richieste di un familiare. Metti in chiaro che il denaro non è rimasto e meno da spendere per cose senza alcun valore o utilità. Oggi avrai il dono di placare gli animi tra le persone che saranno protagoniste di uno scontro violento. Il tuo ruolo è mediare, non schierarti con nessuna delle due parti. A volte non sei in grado di valutare quanto siano importanti le cose che fai ogni giorno. Anche se alcuni di loro possono sembrare noiosi, sono essenziali per il tuo futuro.