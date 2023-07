Oroscopo Paolo Fox domani 29 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Le eccellenti influenze del Sole e di Venere ti porteranno una giornata abbastanza buona come risultato nei tuoi affari personali, amore, amicizia e relazioni con l’ambiente in generale. Oggi raccoglierai esperienze particolarmente piacevoli o piacevoli o si avvereranno alcune intime illusioni che annidate nel tuo cuore.

Toro

Non avere dubbi o esitazioni e gettati nell’arena per lottare per i tuoi sogni perché ora la fortuna è con te. Tendi sempre ad essere molto attento e non ti piace rischiare nulla se puoi evitarlo, ma ora hai il grande aiuto di Giove ed è tempo di rischiare un po’ di più. Molto presto la vita materializzerà un sogno per te.

Gemelli

Oggi avrai una giornata un po’ negativa, ma ce l’avrai dentro di te, le cose non ti andranno male o avrai sfortuna, semplicemente dentro di te si formerà un piccolo temporale, soprattutto verso la seconda metà del il giorno. Non importa che tu realizzi grandi cose nel mondo se non trovi qualcuno con cui condividerle.

Cancro

Oggi avrete una giornata un po’ instabile, ma non brutta o sfortunata. Molti sogni e obiettivi che vorresti raggiungere si affolleranno dentro di te, ma devi dare tempo al tempo e fare le cose con la testa. La tua testa oggi sarà impegnata a sognare, ma il rischio è che ti dimentichi delle realtà concrete.