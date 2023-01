Oroscopo Branko domani 3 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Questo momento ti chiede di cercare il tuo senso di autostima e tutto ciò che ti porta stabilità e conforto. Oggi le tue emozioni richiedono questo radicamento. La pazienza e la sensibilità femminili saranno molto utili per una risoluzione più fluida e stabile delle situazioni. Ricerca dei piaceri, del buon cibo, della sensualità, dell’affetto e dell’apprezzamento del meglio di sé.

TORO

Questo momento ti chiede di cercare di più il tuo valore personale: il Nord nel tuo segno propone più indipendenza e individualità. La Luna oggi attraversa questo settore, incitandovi alla sensibilità e alla soggettività. Sarai molto più sicuro di te stesso e del tuo valore personale, oltre che sicuro di agire nel tuo tempo e a modo tuo. Atmosfera d’amore personale.

GEMELLI

Questo momento ti chiede di cercare più coerenza nella ricerca dei tuoi problemi psicologici, inconsci e/o spirituali. La Luna passa in questo settore, dandovi la fiducia necessaria per analizzare tali questioni con grande amore e cura. La tua sensibilità è alta oggi, così come la tua ispirazione artistica e il contatto con i piani superiori.

CANCRO

Questo momento ti chiede di cercare di più il valore dei gruppi, delle amicizie e delle novità. La Luna, la sua governatrice, passa attraverso questo settore e apre la sua sensibilità per dare il suo contributo a tutti. Cerca di contribuire indistintamente con cura, amore, cibo o accoglienza. Affetto e sensibilità femminili presi e vibrati per tutti e per il pianeta.

LEONE

Questo momento ti chiede di dedicarti di più alla tua carriera, apparizioni pubbliche, costruzione di autorità e indipendenza, oltre ad assumerti maggiori responsabilità e impegni. La Luna attraversa questo settore, portandovi grande sensibilità ed empatia in questa proiezione nel mondo esterno. Forte legame con le autorità femminili. Cerca di far vibrare amore e sensibilità attraverso il tuo mestiere.

VERGINE

Questo momento vi chiede di cercare l’espansione, il tomismo e la fede in modo robusto e solido. La Luna passa attraverso questo settore e motiva i tuoi sogni, piani e progetti futuri con molta creatività e sensibilità. Avrai un bisogno maggiore di esprimere le emozioni liberamente. La tua fede sarà anche legata al lato femminile divino.

BILANCIA

Questo momento ti chiede di approfondire il campo emotivo, vedere i bisogni di trasformazione come qualcosa di prezioso e vivere più pienamente lo scambio affettivo e/o sessuale. La Luna attraversa questo settore, mobilitando la tua sensibilità per essere più ricettivo agli scambi profondi. Ti porta anche un riciclaggio emotivo, ma con calma e senza intoppi.

SCORPIONE

Questo momento ti chiede di cercare più relazioni e valorizzare di più coloro che sono al tuo fianco. La Luna attraversa questo settore e ti chiede di aprirti più emotivamente agli altri. Cerca di avere empatia, pazienza, amore e cura nelle interazioni. Avrai molto da condividere e ti sentirai anche il benvenuto. Sensibilità e affetto nelle relazioni.

SAGITTARIO

Questo momento ti chiede di cercare di più per essere radicato e consapevole del piano materiale. Deve valorizzare le attività di routine, il lavoro, i servizi, il corpo e la salute. La Luna attraversa oggi questo settore, mobilitando l’amore per l’adempimento di tali compiti. La tua sensibilità e capacità di amare e accogliere saranno presenti nella routine. Donare amorevolmente attraverso un servizio utile.

CAPRICORNO

Questo momento ti chiede di cercare più consapevolmente di essere te stesso e di esprimerti con coraggio. La Luna passa qui oggi, portandoti un maggiore radicamento in te stesso e nei tuoi domini. Espressione di sensibilità, amore, maternità e accettazione in aumento, ma senza smettere di essere se stessi. Espressione emotiva creativa.

ACQUARIO

Questo momento ti chiede di cercare più interiorizzazione, vita personale e familiare. Momento per valorizzare maggiormente i sentimenti e ciò che è di intimità. La Luna oggi passa di qui, rafforzando la vostra sensibilità, accoglienza e senso di appartenenza a voi stessi e ai vostri affetti. Abbi cura della tua casa e di ogni contributo che dai per rendere migliore la vita delle persone a te più vicine.

PESCI

Questo momento ti chiede di cercare di più il tempo presente e di utilizzare con più valore le tue capacità intellettuali e comunicative. La Luna oggi passa in questo settore e acuisce la tua sensibilità al riguardo. Il tuo apprendimento avverrà in qualche modo attraverso l’affetto. Capacità di verbalizzare i sentimenti con calma. Distribuisci amore a ciò che ti circonda.