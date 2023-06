Oroscopo Branko domani 3 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Oggi una posizione armoniosa di Venere vi regalerà piacevoli esperienze in ambiente familiare, con il vostro partner, genitori o figli. Ma dovresti prestare attenzione anche al campo lavorativo e finanziario, qualcuno ti sta perseguitando e potrebbe essere in agguato un tradimento o una truffa. Fai attenzione alle decisioni o alle iniziative che prendi oggi.

Toro

Hai un intenso senso di sterilità, di fare grandi lotte e sacrifici nel tuo lavoro e non ricevere alcuna ricompensa o riconoscimento. Sei fisicamente stanco ed emotivamente depresso. Tuttavia, se avrete un po’ di pazienza, vedrete come tutto cambierà in meglio in questo mese che abbiamo iniziato.

Gemelli

L’influenza del Sole ti porterà successo e realizzazione dei desideri, specialmente nel lavoro, nelle finanze e negli affari mondani. Tuttavia, molte volte ti comporti come se fossi tu stesso il tuo peggior nemico e ti mettessi dei sassi nelle ruote, oggi farai un’esperienza di quel tipo. Devi aiutare il destino.

Cancro

Venere è nel vostro segno e vi invierà anche i suoi influssi più favorevoli che, allo stesso tempo, vi aiuteranno a tirare fuori il meglio di voi stessi, il vostro lato più gentile, umano e sensibile. Ti porterà anche l’aiuto e il supporto di cui hai bisogno in questo momento e poco a poco le nuvole scure che avevi nei giorni passati verranno lasciate indietro.