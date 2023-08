Oroscopo Branko domani 30 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La comunicazione e la collaborazione saranno i tuoi strumenti principali al lavoro, quindi sfruttali al meglio per ottenere qualcosa di pulito da una riunione. Sta a te essere il cardine su cui si muove l’intera struttura familiare. Il tuo ruolo può essere decisivo quando si tratta di risolvere problemi o confronti. Una giornata piena di problemi, non gravi, ma abbastanza impertinenti da sconvolgere i tuoi piani. Prova a fare bella figura in caso di maltempo.

Capricorno

Le continue discussioni inutili con il proprio partner non portano a nulla di buono. Cerca di rilassarti quando varchi la soglia e inizia con un paio di parole gentili. Un problema improvviso ti porrà di fronte alla necessità di utilizzare appieno le tue capacità di analisi e astrazione. Se fallisci oggi, torna sull’argomento domani, non mollare. Cerca dentro di te le risposte alle domande che hai in testa, nessuno può aiutarti in questa occasione. Pensa bene prima di agire, non avere fretta.

Acquario

Se ti affidi al caso o al fatto che le cose funzionino da sole, hai pochissime possibilità di successo. Applicati di più o sarai condannato alla mediocrità. Se in queste date dovete scegliere un vestito o un abito per un’occasione speciale, oggi sarà una giornata molto appropriata perché il vostro senso del gusto è al massimo. Durante il giorno possono insorgere disturbi respiratori. Scappare da ambienti carichi, possono aggravare il problema. Riunione con un vecchio amore.

Pesci

Un malinteso renderà difficile il clima al lavoro oggi e spetterà a te risolverlo, perché sarai uno dei più colpiti. Parla chiaramente e non offendere nessuno. C’è una persona che non è del tutto onesta con te. Dice mezze verità e a volte non esita a mentire per ottenere il tuo favore. Non fidarti di lei. Non è il momento migliore per spendere più del dovuto, i conti potrebbero presto ribaltarsi. I piani possono contenere quasi la stessa spesa in modo moderato.