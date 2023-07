Oroscopo Branko domani 30 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Inizi a muovere i primi passi su un percorso che non sai dove ti potrà portare in futuro. È necessario che tu cammini con molta cautela ora. Stai resistendo alla soluzione di un problema che ti impedisce di avanzare verso i tuoi obiettivi economici. Hai bisogno di un aiuto professionale, semplicemente non sarai in grado di farlo. Se adempi ai tuoi obblighi, anche se non hai voglia di niente, alla fine della giornata ti sentirai pieno di soddisfazione. Batti quel primo momento di pigrizia.

Tieni presente oggi che al lavoro non possiamo sempre fare ciò che ci piace di più, e che in alcune occasioni dobbiamo assumere ruoli che non ci corrispondono. In alcuni punti di un lungo combattimento, è meglio fermarsi o indietreggiare leggermente piuttosto che avanzare a tutti i costi. Questo potrebbe essere uno di quei momenti per te. Se fai le cose un passo alla volta, senza scorciatoie affrettate o fretta eccessiva, avrai finito molto prima. Fai attenzione al traffico, soprattutto se stai guidando.

Gemelli

Non lasciarti coinvolgere in questioni in cui devi scommettere più di quanto sia ragionevole, nonostante le prospettive di benefici che si presentano. Ci sono zone d’ombra. Soddisfare pienamente le tue esigenze è ora il tuo obiettivo più importante. Non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di riempire il vuoto che senti dentro. La solitudine è ormai fonte di ispirazione, cogli l’occasione per riscoprire te stesso dopo una stagione molto travagliata. Buona salute.

Cancro

Più decisioni prendi oggi, meglio andrà per te, perché le stelle guideranno la tua mano nella firma degli accordi. Fidati dei tuoi criteri personali. Una persona molto più giovane di te ti tenterà a prendere modi sconsiderati. Se sei nel campo divertente, puoi provarlo. Se si tratta di lavoro, dì di no. Nonostante i tuoi sforzi personali, se le prospettive non cambiano, sarai in grado di fare ben poco per muoverti verso una relazione romantica. Dal momento che non puoi cambiarlo, sii paziente e non disperare.