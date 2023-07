Oroscopo Branko domani 30 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

È tempo di iniziare a specificare i piani che hai in testa o l’opportunità che hai aspettato per così tanto tempo passerà. Sorpresa a colazione. Non puoi proteggere in modo permanente una persona che ami, ma che insiste per mettersi nei guai ogni volta che può. Diglielo chiaramente. Dovresti accelerare il passo, coloro che ti stanno inseguendo stanno guadagnando terreno e in breve tempo possono rappresentare una serissima minaccia per i tuoi interessi. Non puoi permetterti di addormentarti adesso.

Vergine

Oggi la tua popolarità crescerà nel campo della tua professione. Forse un’apparizione in un mezzo pubblico o la concessione di qualche premio o riconoscimento saranno le cause. Nell’ambiente in cui vi muoverete oggi, non vi sarà molto difficile distinguervi per la conoscenza che avete dell’argomento che tratterete. Non vantarti anche se puoi. Il consiglio di chi ti ama di più è quello che, in caso di dubbio, dovresti seguire con maggiore fiducia. Anche se a prima vista potrebbe non sembrare, avranno il maggior successo.

Bilancia

Presta attenzione al tuo intuito, le sensazioni che ti invadono non sono libere, percepisci che presto le cose cambieranno e devi posizionarti nella giusta direzione. L’assenza di una persona che ami ti riempie di irrequietezza. Cerca di rimanere in contatto con lei in modo da poterti calmare e andare avanti. Sei consapevole che una certa fase della tua vita sta volgendo al termine, nonostante una certa nostalgia, ti sentirai sollevato e, soprattutto, emozionato. Inizia una nuova esistenza.

Scorpione

Il vostro partner tenderà ad attenuare il clima di tensione che si è impresso nella relazione negli ultimi giorni. Anche se continuerà nei suoi tredici anni, le sue richieste si ammorbidiranno. Nei prossimi giorni dedicherai tutti i tuoi sforzi per progredire sul lavoro, perché sei preoccupato per il tuo basso livello di reddito, qualcosa che fino ad ora non era stato importante. Se qualcuno ti chiede un consiglio su una questione sentimentale, cerca di starne fuori, perché non hai tutti i dati per esprimere un giudizio equo.