Oroscopo Branko domani 30 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non fatevi trasportare dalle precipitazioni, e tanto meno dai consigli di persone che in precedenza si sono dimostrate troppo allarmiste. Stai calmo. Hai ancora molto da imparare, quell’atteggiamento arrogante che tiri fuori con chi ha appena iniziato è irrilevante. Hai sempre tenuto molto al benessere di chi ti circonda, ma ora è il momento di prenderti cura di te stesso in modo speciale. Ne hai davvero bisogno.

Capricorno

È conveniente che tu provi a diversificare le tue fonti di reddito, perché concentrarti su una sola può portare un disastro totale alla tua debole economia. Una cosa è che hai soldi e un’altra che puoi sprecarli in modo irresponsabile. Fai attenzione perché nei fine settimana possono svuotarti le tasche. Da oggi e per diversi giorni sarai coinvolto in una serie di problemi che interessano alcune comunità in cui ti muovi. Contribuisci più che puoi.

Acquario

I bisogni materiali sono molto soggettivi, ciò che ti sembra essenziale oggi potrebbe aver perso tutto il suo valore domani. Pensaci prima di spendere. Le esperienze che stai vivendo ti rendono la vita molto difficile, ma riempiono il tuo zaino di saggezza. Ogni giorno che passa sei più maturo. Stanno arrivando situazioni che mettono in pericolo la tua attuale stabilità vitale. Il modo migliore per affrontarli è mantenere la calma e non avere mai fretta.

Pesci

Oggi farai fatica ad addormentarti, quindi non perdere la calma, alzati dal letto e fai qualcosa di tranquillo, come sfogliare le foto o guardare fuori dalla finestra. Sei rimasto bloccato nel tuo lavoro per troppo tempo. Cerca nuove formule che diano più interesse alla tua vita lavorativa e che aprano anche nuove aspettative economiche. Se oggi devi affrontare un progetto importante, prova a chiedere aiuto, perché non sei al massimo del tuo momento intellettuale e potresti sbagliare.