Oroscopo Branko domani 31 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ti viene offerta l’opportunità di chiudere un affare che stavi aspettando da molto tempo. Tuttavia, l’ansia non dovrebbe farti precipitare nei dettagli. Non hai il diritto di giudicare le persone intorno a te, tanto meno il tuo partner. Se lo fai, metterai seriamente in pericolo la tua relazione senza nemmeno rendertene conto. Se non ti senti accettato dal gruppo a cui stai cercando di unirti, potrebbe essere il momento di cambiare strategia. Fatti pregare e gli altri verranno da te.

Giornata negativa per riconoscere i problemi ovunque si presentino. Dedica più tempo del solito ad analizzare i problemi che stanno incontrando difficoltà. L’eccesso di lavoro ti ha portato a un livello di impegni che non puoi affrontare ora, quindi cerca di riorganizzare il tuo programma per poter adempiere a ciò che è importante. Non accettare responsabilità che oggi corrispondono ad altri, soprattutto da colleghi che hanno più volte dimostrato di saper cavarsela.

Bilancia

Andare avanti è l’unica cosa che conta davvero adesso. Nonostante gli inconvenienti che ti scoraggiano, dovresti continuare a spingere senza esitazione per un momento. Non tutti quelli che ti contraddicono sono tuoi nemici. Cerca di trarre conclusioni positive e costruttive da tutte le discussioni e le critiche che ricevi. Il tuo impegno verso gli altri viene messo alla prova quando i tuoi interessi personali si scontrano con quelli di coloro che ti circondano. La decisione sarà difficile.

Scorpione

Trascorrerai gran parte della giornata sopraffatto dal lavoro. Non vale la pena di riflettere ulteriormente su una situazione che non ha troppi segni di essere sistemata ora. Qualcuno metterà alla prova la tua pazienza oggi. Cerca di resistere senza perdere la calma, ma non dimenticare l’atteggiamento di quella persona per le occasioni successive. La tua salute è generalmente buona, ma tende a indebolirsi a causa degli eccessi. Cerca di controllare le cose che mangi e bevi in ​​posti che non conosci veramente.