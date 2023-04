Oroscopo Branko oggi martedì 4 aprile 2023: i 4 segni astrali al top da Leone a Scorpione

Leone

In questo giorno di oggi, il vento soffia nella tua direzione e sei guidato da un fuoco sacro. Leone, sei pieno di nuove idee e una voglia quasi irrefrenabile di spiccare il volo. Dovresti superare gli ostacoli che ti si frappongono senza aver paura di possibili rimproveri da parte delle persone intorno a te. Con un po’ di umiltà e umorismo, sedurrai i più riluttanti…

Vergine

Tutto è difficile prima che sia semplice… Se hai bambini, vedrai che i tuoi amati piccoli di solito fanno melodrammi per qualsiasi cosa … Un litigio tra amici, un bottone antiestetico, qualsiasi pretesto andrà bene perché si verifichi una piccola crisi, che avrà il dono di infastidirvi oggi oggi. Tuttavia, Vergine, dovresti ricordare la tua infanzia prima di diventare un genitore autoritario. E se non hai questo tipo di problema, dovresti rimanere calmo e paziente …

Bilancia

Oggi potresti avere la sensazione di essere un po ‘nervoso. Se hai una brutta sensazione o se non sei del tutto sicuro della decisione che prenderai in una determinata situazione, dovresti andare con calma e non trarre conclusioni troppo affrettate. Bilancia, dovresti pensare a dove potrebbe essere l’origine di questa apprensione. Dovresti anche prenderti il tempo per riflettere sulle cose perché correre non ha alcun senso.

Scorpione

In questo giorno di oggi, dovresti dedicare del tempo alla persona che condivide la tua vita. In effetti, tua moglie / marito o partner non disdegnerebbe un po ‘di attenzione in più … Potrebbe aver avuto qualche problema ultimamente e avrà bisogno di un vero sostegno morale. Scorpione, dovresti essere più espressivo quando si tratta di mostrare il tuo affetto, anche se è qualcosa che non è davvero nella tua natura. Quindi dovresti proporre uno sbocco romantico per variare un po ‘…