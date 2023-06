Oroscopo Branko domani 4 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Grazie, soprattutto, ad una posizione favorevole di Marte, oggi avrete una giornata fruttuosa e appagante, di grande attività fisica e mentale, ma anche molto favorevole per ogni tipo di relazione e contatto e anche per viaggi o incontri con persone care che sono arrivati ​​da luoghi lontani. Gioie inaspettate.

Capricorno

Anche se finalmente arriva l’agognato fine settimana, per ora dovrete dimenticarvi di svaghi e piaceri, oppure rimandarli a un altro giorno, visto che dovrete sbrigare faccende lavorative o affrontare qualche problema domestico. In generale, sarà difficile o impossibile per te riuscire a fare quelle cose che avresti voluto.

Acquario

L’influsso avverso della Luna e di Saturno rischia di portarvi una giornata molto difficile in campo emotivo, o comunque molto lontana da come avreste voluto viverla. C’è un bel rischio che tu abbia conflitti o forti disaccordi con il tuo partner, genitori o figli. Devi cercare di evitarli o ti porteranno problemi.

Pesci

Eventi provvidenziali, aiuti inaspettati o una svolta favorevole e inaspettata degli eventi. In un giorno in cui non ti aspettavi nulla, il destino interverrà in tuo favore per tirarti fuori da una situazione difficile, sul lavoro o nella tua vita intima, e lo farà per vie o per mano della persona che meno ti aspettavi.