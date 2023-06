Oroscopo Branko domani 4 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

La buona stella che vi accompagna, e che oggi non vi mancherà, vi regalerà un fine settimana tanto piacevole quanto entusiasmante nella vita intima e familiare, ma sarà altrettanto positivo nel caso in cui dobbiate lavorare. Oggi avrete un’ottima giornata appena andrete sottovento, con soddisfazioni e buone notizie.

Vergine

Questa giornata non inizierà bene per te, imprevisti ti assaliranno insieme ad alcune preoccupazioni che avevi già dal giorno prima. Tuttavia, già nel secondo tempo prenderà una svolta positiva inaspettata e alla fine finirà per essere una giornata molto migliore di quella iniziata, risolvendo con successo molte questioni.

Bilancia

Sia Venere, il tuo pianeta dominante, che la Luna oggi non sono in armonia e questo ti incoraggerà a abbandonarti a qualche emozione negativa e magari anche a qualche esperienza più o meno dolorosa nella tua vita intima, potresti anche subire qualche delusione con uno dei tuoi cari, che ti darà il suo vero volto.

Scorpione

Confusionismo o indecisione in campo sentimentale, pulsioni e passioni prevarranno sul vostro lato più sensibile e lucido. Tutto ciò ti porterà problemi o ti renderà più difficile raggiungere l’obiettivo che desideri. Non è una buona giornata se avevi pensato di prendere qualche importante iniziativa legata all’amore.