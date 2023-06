Oroscopo Branko domani 4 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Vi attende una giornata ricca di gioie, piaceri e divertimenti in genere, o almeno riuscirete a farla con poco che farete da parte vostra. Buona fortuna nelle questioni relative all’amore, all’amicizia e alla vita intima o familiare in generale. Ma se dovessi lavorare, ti godresti anche una giornata così piacevole e fruttuosa.

Toro

Oggi sia Venere che la Luna, i due pianeti che governano il vostro segno, non saranno in armonia e ciò farà sì che le cose non vadano come avevate programmato, ma anche che vi assalgano emozioni negative o un’indole un po’ malinconica. Può essere una brutta giornata per tutte le questioni di cuore.

Gemelli

L’influenza del Sole unita ad un buon aspetto di Marte vi aiuterà a godervi in ​​misura maggiore o minore un fine settimana fortunato, potreste persino trovare qualcosa di tanto gioioso quanto inaspettato, preferibilmente nella vostra vita intima, ma potrebbe capitare anche a voi in il lavoro. Qualche illusione si avvererà.

Cancro

Non insistere nell’insistere per percorrere una certa strada o lottare per un certo obiettivo perché in questo momento non sarai in grado di raggiungerlo, anche se questo non significa che le cose non possano cambiare in seguito. Sbagli sprecando energia cercando di ottenere qualcosa quando tutto ti dice che ora non sarà possibile.