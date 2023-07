Oroscopo Branko domani 5 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Viaggi fortunati ma allo stesso tempo pieni di problemi e imprevisti, e questo sarà il tono generale di questa giornata, che non mancherà di problemi, litigi e tensioni sul lavoro e in altri ambiti, eppure, alla fine , le cose finiranno bene. Iniziative audaci, ma che finiranno per funzionare per te.

Capricorno

Vi ritroverete di nuovo davanti ad una giornata di lotte e fatiche abbondanti, simile a quella di ieri, anche se più favorevole e anche più piacevole. Grandi difficoltà e ostacoli da superare, ma alla fine tutto andrà come desideravi, nonostante continuerai a scegliere la strada più difficile o spinosa.

Acquario

Oggi vivrai una giornata di grande instabilità emotiva, con momenti in cui ti sentirai felice e pletorico, ma a cui ne seguiranno improvvisamente altri in cui cadrai in un grande sconforto. Oggi le emozioni prenderanno il sopravvento sulla tua personalità più del normale. Ti fiderai sempre di più del tuo grande intuito.

Pesci

Oggi ti sveglierai spada alla mano e avrai una giornata più travagliata del solito. Rischio di shock con il tuo partner o uno dei tuoi cari. Prenderai le cose troppo sul personale e darai troppa importanza anche a questioni che non ce l’hanno. Hai i nervi in ​​superficie, cerca di calmarti.