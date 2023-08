Oroscopo Branko domani 6 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi ti sentirai spinto a fare molte cose e anche a prendere iniziative e decisioni che potrebbero comportare qualche rischio. Hai bisogno di muoverti e fare cose, sia fisicamente che intellettualmente, uscire dalla routine e scoprire nuovi mondi, ma probabilmente non è una giornata molto armoniosa, fai attenzione.

Vergine

Per te non ci sono vacanze, ami lavorare, rimanere attivo, quando non fai un tipo di lavoro ne stai facendo un altro ed è questo che ti rende felice, anche se molte volte non te ne accorgi nemmeno tu. Siete in un momento molto positivo, uno dei pochi momenti in cui la fortuna può darvi una mano notevole.

Bilancia

Devi superare le tue paure e preoccupazioni e andare avanti, prendere decisioni e persino correre dei rischi perché il successo sarà dalla tua parte anche se ora non puoi vederlo. Ti senti bloccato o tra l’incudine e il martello, ma la realtà è molto diversa e molto presto potrai verificarlo. Le sorprese verranno da te.

Scorpione

I pianeti formano ottime configurazioni con il vostro segno, e pochi di voi riusciranno a trascorrere un mese, o gran parte di esso, abbastanza fruttuoso o felice. Riuscirai a incanalare bene la tua enorme energia e a far emergere il tuo lato costruttivo molto di più di quella parte autodistruttiva che a volte ti fa tanto male. Buone notizie.