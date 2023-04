Oroscopo Branko domani 7 aprile 2023: hai letto le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Non commentare questioni personali, poiché oggi sarà tutto allo scoperto. La Luna Piena esalterà le tue passioni ed emozioni. Sarai estremamente sensibile, romantico, sognatore e con tutti i tuoi sensi confusi. Affronterai ogni sfida con coraggio e lotterai per quello che vuoi. Niente può fermarti sulla strada del successo.AMORE/LAVORO: buoni gli spostamenti e le comunicazioni nella coppia. C’è armonia con chi vi circonda. Cresce il desiderio di acquistare nuovi strumenti tecnologici: cellulare, computer ecc… Il lavoro è un po’ fermo, specie se siete commercianti. La ripresa è dietro l’angolo. In attesa di comunicazioni, meglio dalla settimana prossima.

PAROLA SACRA: Volto

Volto NUMERI FORTUNATI: 12, 17, 36

TORO

Controlla quel sentimento di nostalgia che potrebbe portarti a deprimerti per cose o persone che non lo meritano. Invia pensieri positivi ai tuoi cari che sono lontani da te. Stasera proponiti di goderti una bellissima Luna Piena. Goditi il ​​fascino che emana. Non andare a letto senza magnetizzarti con quei raggi lunari.AMORE/LAVORO: molti spostamenti per lavoro e piacere. Comunicazioni con persone del passato e nuovi personaggi. Alcune spese impreviste o contravvenzioni. gli studenti che devono sostenere degli esami dovranno fare uno studio scrupoloso. Avanzamenti per cause giuridiche in corso. Una comunicazione sgradita non vi piacerà.

PAROLA SACRA: Volto

Volto NUMERI FORTUNATI: 12, 17, 36

GEMELLI

La luna piena stimola il tuo intelletto e la tua creatività. La musica, l’arte, rifletteranno ciò che porti dentro di te e serviranno come terapia per rilassarti. È un buon momento per esporre le tue capacità artistiche. Attenzione, però, a restare in giro fino a tarda notte.AMORE/LAVORO: Bene le vittorie al gioco, sensazioni di rinascita e momenti positivi quotidiani. Vi sentite liberi e, se in attesa di somme di denaro, queste giungono a voi. Bene gli incontri, bene la coppia. Spese inattese e acquisti compulsivi di beni superflui. Nuovi equilibri vengono a essere adottati nella vita; cambia il vostro modo di vedere voi e gli altri. Tagli col passato.

PAROLA SACRA: Volto

Volto NUMERI FORTUNATI: 12, 17, 36

CANCRO

Approfitta di questa Luna Piena e scrollati di dosso tutto ciò che non ti permette di progredire. I tuoi successi e i tuoi fallimenti sono una tua responsabilità, quindi sviluppa i tuoi atteggiamenti migliori e agisci. Elimina ogni atteggiamento pessimista dalla tua vita. È tempo di guardare positivamente al futuro, concentrandosi sul fatto che avrai successo.AMORE/LAVORO: Energia e grinta per fronteggiare una situazione non facile. Tante spese e tanti progetti da organizzare. Incontri carnali per i più giovani e nervosismo per le coppie stanche. Attenzione viene data a chi non sta bene. Opportunità di collaborazioni per i liberi professionisti, battibecchi per i dipendenti. Forme di isteria possibili.