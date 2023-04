Oroscopo Branko domani 7 aprile 2023: hai letto lo zodiaco Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Ti alzi dai tuoi fallimenti passati e reagisci più forte che mai. La luna piena ti riempirà di ansia nel voler terminare o iniziare una relazione. Non prendere decisioni affrettate, soprattutto in materia d’amore. Continua la tua ascesa verso l’alto in relazione al tuo lavoro o alla tua professione.AMORE/LAVORO: difficoltà nel comunicare con il partner e con chi vi circonda. Non avete voglia di viaggiare o spostarvi: preferite oziare e dedicarvi alla casa. Un familiare necessita del vostro aiuto; un lavoro dovrà essere rivisto e riorganizzato. Bene lo stringere amicizie nuove e recuperare rapporti antichi. Una piacevole telefonata vi farà sorridere.

PAROLA SACRA: Futuro

Futuro NUMERI FORTUNATI: 25, 18, 31

VERGINE

Non dare spazio ai pensieri negativi nella tua mente e divertiti. È tempo di romanticismo e divertimento sotto i raggi magici di questa luna piena, ma stai lontano da coloro che ti invidiano, poiché la loro energia negativa potrebbe toccarti. La mente positiva è ciò su cui dovresti lavorare per il tuo benessere. AMORE/LAVORO: Difficoltà nel rapporto di coppia e revisione necessaria della gestione del portafogli. Alcune spese impreviste possono destare preoccupazioni. Per i liberi professionisti vi è la necessità di modificare alcune collaborazioni e in certi casi porne la fine. Tensioni nell’ambito del lavoro, nelle amicizie e in famiglia.

BILANCIA

È un giorno di luna piena, quindi le passioni vengono esaltate e diventiamo, a nostra volta, un po’ irritabili o super sensibili. Evita di cadere negli eccessi. È tempo di assumersi le responsabilità. Qualsiasi azione non pianificata o eseguita sotto l’influenza di rabbia, gelosia o invidia deve essere controllata al momento. AMORE/LAVORO: Momento egregio per spostamenti e conseguimento di titoli accademici. Periodo egregio per studenti e i lavoratori autonomi: nuove collaborazioni fruttuose e possibilità di ricevere denari del passato. Buone nuove sono previste nel fine settimana. Opportunità interessanti per i dipendenti: un rinnovo contrattuale o un nuovo inizio

PAROLA SACRA: controllo

controllo NUMERI FORTUNATI: 10, 42, 8

SCORPIONE

Hai molte responsabilità sulle spalle e poco tempo per adempierle. La luna piena potrebbe farti perdere il controllo e correrai senza alcun senso di organizzazione. Prenditi una pausa dal tuo programma frenetico e pieno di impegni, fai un respiro profondo e risolvi gradualmente i tuoi problemi. AMORE/LAVORO: Alcune tensioni si manifestano nella sfera del lavoro, per i liberi professionisti si annuncia un periodo di revisione dei contatti e delle collaborazioni. Meglio la sfera del cuore in cui carnalità e amore giocheranno un ruolo fondamentale nel weekend. Se la coppia è instabile uno spostamento potrà giovare.