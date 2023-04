Oroscopo Branko domani 7 aprile 2023: hai letto le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

È tempo di rivalutare una relazione esistente in cui non ti senti molto a tuo agio. Non prendere decisioni importanti, soprattutto se sei sotto pressione o hai dei dubbi. Ciò che prevedi si avvererà, poiché la tua sensibilità è acuita sotto questa Luna Piena, così come tutti i tuoi sensi sono esaltati. AMORE/LAVORO: Un incarico professionale, un’amicizia, un rapporto con un familiare o partner va revisionato. Difficoltà all’interno dell’ambito lavorativo per i più giovani. Dal fine settimana, difficoltà nelle relazioni superate. Se siete professionisti spostamenti all’orizzonte e nuovi contratti. Un check-up della salute è sostenuto dalle stelle della settimana.

PAROLA SACRA: controllo

controllo NUMERI FORTUNATI: 10, 42, 8

CAPRICORNO

È tempo di romanticismo. Esprimi quelle parole d’amore o invia quell’e-mail, ma l’importante è che sotto la magia di questa luna piena fai sapere alla persona amata quanto la ami. Se ti ritrovi senza un partner, cogli l’occasione per coccolarti prendendoti un po’ più di tempo per te stesso, per rilassarti e crescere spiritualmente.AMORE/LAVORO: molti spostamenti e ottime opportunità per firme contrattuali prestigiose. Dipendenti e liberi professionisti coinvolti in una settimana in cui non mancheranno alti e bassi e colpi di scena. Termina un periodo professionale fruttuoso, per alcuni inizia un momento in cui rivedrete la coppia, il ruolo del partner. C’è desiderio di costruire e di continuità.

PAROLA SACRA: Esprimere

Esprimere NUMERI FORTUNATI: 2, 46, 7

ACQUARIO

La luna piena esalta i tuoi sensi. Evita di essere arrogante con quelle persone che hanno meno di te. Non lasciarti ingannare dai lussi. Oggi ti aspetta una giornata impegnativa. È imperativo che ti organizzi come mai prima d’ora se vuoi recuperare le tue finanze. Accetta l’aiuto che gli altri sono disposti a offrirti.AMORE/LAVORO: momento di fermo nel portare avanti i propri progetti. Bene il denaro con ingressi inaspettati e ottime opportunità di stringere alleanze vantaggiose e durature. Bene il lavoro con nuovi clienti che possono fornirvi quel pepe in più nella vostra attività. Cercherete momenti piacevoli con partner occasionali. La coppia brilla.

PESCI

Rallenta il ritmo della tua vita sotto gli effetti di questa luna piena o finirai per influire sulla tua salute fisica e mentale. Ascolta i consigli di chi ti vuole bene e che in qualche modo condivide con te la tua quotidianità. Quello che non vuoi sentire potrebbe essere quell’area della tua vita in cui devi migliorare per sentirti in pace. AMORE/LAVORO: Una revisione nella coppia è necessaria. Il desiderio di avanzare nei vostri progetti personali e professionali aumenta sempre più e se da poco avete incontrato una persona nuova alcune tensioni potranno già manifestarsi da mercoledì. Il dipendente assunto da poco potrà cominciare a sentirsi a proprio agio e programmare il proprio futuro.