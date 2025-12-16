Muore Rachael Carpani, protagonista de Le sorelle McLeod aveva 45 anni





L’attrice australiana Rachael Carpani, famosa a livello internazionale per il suo ruolo di Jodi Fountain nella serie “Le sorelle McLeod”, è deceduta all’età di 45 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia attraverso un comunicato stampa, nel quale si specifica che il decesso è avvenuto “in modo inatteso ma sereno” nella notte di domenica 7 dicembre a Sydney, dopo una lunga lotta contro una malattia cronica. I dettagli sulla causa della morte non sono stati resi pubblici, e i funerali sono stati programmati per il 19 dicembre in forma privata, rispettando così la volontà di riservatezza della famiglia.





Rachael Carpani ha costruito la sua carriera principalmente in Australia, dove è diventata un volto noto della televisione nazionale. La sua popolarità è esplosa con la serie “Le sorelle McLeod”, andata in onda dal 2001 al 2009, in cui ha interpretato il personaggio di Jodi Fountain. Questa interpretazione le è valsa due candidature ai Logie Awards, i premi più prestigiosi della televisione australiana. La serie ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare australiana, e il suo personaggio è rimasto nel cuore di molti fan.

Negli ultimi anni, Carpani era tornata sul piccolo schermo con la soap opera “Home and Away”, in cui recitava nel ruolo di Claudia Salini. Questo personaggio è stato descritto come misterioso e complesso, mostrando le abilità recitative dell’attrice in un contesto diverso rispetto ai suoi precedenti ruoli. La sua capacità di dare vita a personaggi sfaccettati ha continuato a catturare l’attenzione del pubblico e dei critici.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un forte cordoglio nel mondo dello spettacolo australiano. Molti colleghi e amici hanno condiviso messaggi di addio sui social media. Tra questi, Bridie Carter, sua co-protagonista in “Le sorelle McLeod”, l’ha ricordata affettuosamente, definendola la “piccola della famiglia”, un chiaro riferimento al legame speciale che si era creato tra loro durante le riprese della serie. Questo tributo evidenzia non solo la professionalità di Carpani, ma anche l’umanità e la gentilezza che la contraddistinguevano.

Particolarmente toccante è stato il messaggio di Matt Passmore, attore con cui Carpani ha condiviso esperienze sia in Australia che negli Stati Uniti. Nel suo messaggio di addio, ha scritto: “Il più grande dono che ci hai dato è stato conoscerti”. Queste parole riflettono l’impatto positivo che Rachael Carpani ha avuto sulle vite di coloro che l’hanno conosciuta e lavorato con lei.

La malattia che ha portato alla prematura scomparsa di Carpani rimane avvolta nel mistero, poiché la famiglia ha scelto di mantenere riservati i dettagli riguardanti la sua condizione. Questa scelta rispecchia il desiderio dell’attrice di proteggere la propria vita privata dai riflettori, un aspetto che ha sempre cercato di preservare. La decisione di celebrare i funerali in forma privata è un ulteriore segno della volontà di riservatezza della famiglia, permettendo così ai familiari e agli amici più stretti di salutarla in un contesto intimo e rispettoso.

Rachael Carpani lascia un’eredità duratura nel panorama televisivo australiano, avendo influenzato e ispirato molti con le sue interpretazioni. La sua carriera, iniziata in giovane età, è stata caratterizzata da una serie di ruoli memorabili che l’hanno consacrata come una delle attrici più talentuose del suo tempo. La sua abilità nel portare sullo schermo personaggi complessi e autentici le ha garantito un posto speciale nel cuore dei fan e dei colleghi.



