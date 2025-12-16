Con l’Audi sorpassa tutti e si schianta sull’auto di una 36enne: morta Vanessa Sferragatta





Tragedia stradale a Latina: perde la vita Vanessa Sferragatta, 36enne madre di due bimbi





Ieri sera, lungo la strada provinciale tra Borgo Corso e Borgo Podgora a Latina, si è consumata una tragedia stradale che ha strappato la vita a Vanessa Sferragatta, una donna di 36 anni molto amata nella comunità. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’Audi A3 che proveniva dal senso opposto, in un impatto devastante avvenuto intorno alle 20:30.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale e della Squadra Mobile di Latina, intervenute sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, la 36enne stava procedendo verso Latina Scalo quando il conducente dell’Audi ha tentato un sorpasso azzardato, invadendo la corsia opposta e centrando in pieno il veicolo di Vanessa. Immediato l’intervento del 118: i sanitari l’hanno trasportata d’urgenza in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’emergenza. Purtroppo, a causa di fratture multiple e di una grave emorragia interna, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, fino al decesso poche ore dopo.

Il guidatore dell’Audi A3, portato in ospedale in condizioni non gravi, è stato sottoposto agli alcoltest e test tossicologici di prassi. Al momento è accusato di omicidio stradale e verrà interrogato non appena i medici lo autorizzeranno. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente mortale, che ha richiesto l’intervento dei pompieri per mettere in sicurezza la sede stradale e rimuovere le vetture coinvolte.

Vanessa Sferragatta lascia un marito e due figli piccoli, una famiglia ora devastata dal dolore. La notizia ha scosso l’intera comunità di Latina, dove Vanessa era nota per la sua vitalità e il suo impegno quotidiano. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni, ma la data non è ancora stata annunciata.

In Italia, secondo i dati ACI-ISTAT 2025, gli incidenti stradali causati da sorpassi pericolosi rappresentano circa il 15% dei sinistri mortali sulle strade provinciali, spesso con conseguenze fatali per chi viaggia nel rispetto delle regole. Casi simili si sono verificati di recente, come il tragico scontro tra auto e minicar a Formello, dove ha perso la vita una ragazza di 16 anni.



