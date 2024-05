Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel terminano il loro matrimonio: “divergenze caratteriali” la causa

A poco più di un anno dal loro matrimonio celebrato con rito musulmano, il matrimonio tra il tiktoker di fama mondiale Khaby Lame e la modella danese Wendy Thembelihle Juel è giunto al termine. La notizia è stata confermata dal manager di Khaby, Nicola Paparusso, che ha citato una “inaspettata incompatibilità caratteriale” come motivo principale della separazione.





La coppia, che aveva unito le proprie vite nel 2022, non necessiterà di una procedura civile per la separazione, dato che il matrimonio era stato celebrato esclusivamente con rito religioso musulmano. Paparusso ha chiarito che questa circostanza semplifica il processo di separazione, non richiedendo le formalità di una procedura legale.

Durante questo periodo, Khaby Lame non ha rallentato i suoi impegni professionali. Dopo aver partecipato a eventi di grande rilievo come i Grammy, gli Oscar, e il Super Bowl nel 2024, il celebre tiktoker ha in programma di rimanere negli Stati Uniti per le riprese di un nuovo film. Questo progetto vedrà la sua partecipazione al fianco di Will Smith, in una produzione di Marco Belardi. Khaby ha espresso il suo desiderio di partecipare attivamente alle scene d’azione del film, evitando l’uso di stuntman, come dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.

Wendy Thembelihle Juel, nata in Danimarca da genitori sudafricani, è una modella di successo e una presenza costante nelle più importanti Fashion Week internazionali. Nonostante non abbia un seguito paragonabile a quello dell’ex marito sui social media, con solo 22.600 follower su Instagram, Wendy condivide regolarmente scatti professionali che evidenziano la sua carriera nel mondo della moda. La sua relazione con Khaby era sbocciata improvvisamente, seguendo la fine di una precedente relazione di lui con Zaira Nucci, conosciuta anch’essa sui social.

Questo caso di separazione evidenzia quanto rapidamente possano evolversi le relazioni nel mondo moderno, specialmente tra figure pubbliche la cui vita personale viene spesso messa in secondo piano rispetto agli impegni professionali e alla pressione mediatica. La storia di Khaby e Wendy serve come un promemoria della complessità delle relazioni umane e della difficoltà nel mantenere la privacy in un’era dominata dai social media e dall’attenzione pubblica continua.