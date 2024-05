Due forti scosse di terremoto scuotono Napoli e provincia: epicentro a Pozzuoli, nessun ferito

Nel tardo pomeriggio di oggi, 20 maggio, due forti scosse di terremoto hanno fatto tremare la terra tra Napoli e la sua provincia. La prima scossa, registrata alle 19:51, ha avuto epicentro nella zona della Solfatara a Pozzuoli, al confine con Napoli. Pochi minuti dopo, alle 20:09, una seconda scossa è stata avvertita sempre nell’area dei Campi Flegrei.





Secondo l’Osservatorio Vesuviano, la prima scossa si è verificata a una profondità di 2.9 chilometri e ha raggiunto una magnitudo di 3.5 sulla scala Richter. La seconda scossa, invece, è stata rilevata a una profondità di un chilometro, ma la magnitudo non è stata ancora confermata.

La prima scossa è stata nettamente percepita a Pozzuoli e nei quartieri napoletani di Bagnoli e Agnano, vicini all’epicentro. Anche in aree più distanti come Licola e Quarto, molte persone sono scese in strada per la paura. A Napoli, la scossa è stata avvertita chiaramente nei quartieri occidentali, come Miano, Capodichino, il centro storico, Vomero e Arenella.

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti o danni significativi. Tuttavia, una frana è stata riportata a Monte Sant’Angelo ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli, causata dal sisma.

Le autorità locali e i residenti rimangono in stato di allerta, monitorando attentamente la situazione per prevenire ulteriori rischi. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di sicurezza in caso di ulteriori scosse.