Il Brasiliano condannato a 8 mesi per aver aggredito agenti di polizia nel 2018

Massimiliano Minnocci, meglio noto come il Brasiliano sui social media, dovrà scontare otto mesi di lavori socialmente utili. Questa è la sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale penale di Roma, in relazione a un episodio avvenuto nel 2018, quando Minnocci aggredì alcuni agenti di polizia che lo avevano fermato per un controllo.

Durante l’alterco, il Brasiliano aveva minacciato gli agenti, gridando: “Questa è zona mia, vi ammazzo”, incorrendo così nei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La condanna e il servizio sociale

Il giudice ha stabilito che Minnocci dovrà prestare servizio presso un’associazione impegnata in campagne di prevenzione contro l’abuso di alcol e droghe, come alternativa alla detenzione. Questa misura segue una precedente messa in prova ai lavori sociali decisa lo scorso anno.

Episodi ricorrenti con la polizia

L’incidente del 2018 non è un caso isolato. Nell’aprile scorso, Minnocci è stato nuovamente ripreso mentre era circondato da agenti di polizia. Sembrava essere in stato di ebbrezza, ma non ha opposto resistenza mentre i poliziotti cercavano di calmarlo.

Il mese successivo, Minnocci è tornato sotto i riflettori per essere stato fermato al volante di una Porsche all’Argentario, viaggiando a velocità elevata. Fermato dai vigili urbani, è risultato nuovamente positivo all’alcol test. Sebbene sia stato rilasciato, la sua patente è stata sospesa per guida in stato di ebbrezza e per aver superato i limiti di velocità.

Questi episodi evidenziano un comportamento problematico ricorrente da parte del Brasiliano, che, nonostante la popolarità sui social, continua a trovarsi coinvolto in situazioni legali complicate. La nuova condanna potrebbe rappresentare un’opportunità per Minnocci di riflettere sulle sue azioni e contribuire positivamente alla comunità attraverso i lavori socialmente utili.